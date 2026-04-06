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Técnicas mínimamente invasivas convierten a Son Espases en un referente en cardiología

Las intervenciones permiten mayor precisión quirúrgica y recuperaciones más rápidas, cuestión que incide en la calidad de vida de los pacientes

Expertos en la II Jornada de Cardiología Multidisciplinaria de las Illes Balears, celebrada en el Hospital Universitario Son Espases

Expertos en la II Jornada de Cardiología Multidisciplinaria de las Illes Balears, celebrada en el Hospital Universitario Son Espases / Conselleria de Salud

Gemma Barra

La radiología avanzada, la tomografía computarizada, la ecocardiografía o la resonancia magnética han mejorado el diagnóstico y las intervenciones en el corazón. El Hospital Son Espases se convierte así en un centro pionero en la implantación de las mismas y con la realización de intervenciones mínimamente invasivas, que tienen recuperaciones más rápidas e inciden en la calidad de vida de los pacientes.

Actualmente, muchas patologías cardiovasculares pueden tratarse con catéteres que se introducen en un pequeño orificio, de apenas 5 o 6 milímitros. Esta precisión permite conseguir unos resultados equilaventes o mejores, con técnicas mucho menos invasivas. Así lo han explicado los expertos en la II Jornada de Cardiología Multidisciplinaria de las Illes Balears, que ha sido de utilidad para dar a conocer los últimos avances en cardiología.

La evolución tecnológica médica permite llevar a cabo procedimientos que antes solo podían lograrse con cirugía convencional o con tratamiento médico, debido al riesgo quirúrgico. Entre ellas destacan: la implatación de válvula aórtica transcatéte, el intervencionismo mitral y tricuspídeo transcatéter, terapias percutáneas de ritmo y prevención embólica, así como ablaciones con mapeo avanzado.

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En Son Espases, estas innovaciones se están aplicando en un amplio abanico de patologías cardíacas, como estenosis e insuficiencias valvulares, cierres de comunicaciones congénitas o adquiridas, prevención del ictus en arritmias mediante técnicas percutáneas, o ablación de arritmias complejas, entre otras.

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