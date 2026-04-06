Técnicas mínimamente invasivas convierten a Son Espases en un referente en cardiología
Las intervenciones permiten mayor precisión quirúrgica y recuperaciones más rápidas, cuestión que incide en la calidad de vida de los pacientes
La radiología avanzada, la tomografía computarizada, la ecocardiografía o la resonancia magnética han mejorado el diagnóstico y las intervenciones en el corazón. El Hospital Son Espases se convierte así en un centro pionero en la implantación de las mismas y con la realización de intervenciones mínimamente invasivas, que tienen recuperaciones más rápidas e inciden en la calidad de vida de los pacientes.
Actualmente, muchas patologías cardiovasculares pueden tratarse con catéteres que se introducen en un pequeño orificio, de apenas 5 o 6 milímitros. Esta precisión permite conseguir unos resultados equilaventes o mejores, con técnicas mucho menos invasivas. Así lo han explicado los expertos en la II Jornada de Cardiología Multidisciplinaria de las Illes Balears, que ha sido de utilidad para dar a conocer los últimos avances en cardiología.
La evolución tecnológica médica permite llevar a cabo procedimientos que antes solo podían lograrse con cirugía convencional o con tratamiento médico, debido al riesgo quirúrgico. Entre ellas destacan: la implatación de válvula aórtica transcatéte, el intervencionismo mitral y tricuspídeo transcatéter, terapias percutáneas de ritmo y prevención embólica, así como ablaciones con mapeo avanzado.
En Son Espases, estas innovaciones se están aplicando en un amplio abanico de patologías cardíacas, como estenosis e insuficiencias valvulares, cierres de comunicaciones congénitas o adquiridas, prevención del ictus en arritmias mediante técnicas percutáneas, o ablación de arritmias complejas, entre otras.
- Obligan a una empresa a devolver 5.300 euros a una clienta que no pudo instalar una piscina en Montuïri porque el Ayuntamiento no la autorizó
- Obligan a la Seguridad Social a pagar una pensión vitalicia a una trabajadora con fibromialgia y depresión en Mallorca al reconocer su incapacidad absoluta
- Bárbara Montoya, autora de una tesis doctoral sobre 300 cartas femeninas del siglo XVII: 'muchas mujeres pensaban que sus textos desaparecerían, pero se han conservado hasta hoy
- La construcción de los primeros 166 alquileres asequibles en Palma arrancará en junio en dos solares públicos
- Rescatan a seis adultos y a una niña de nueve años en el Torrent de Pareis
- «Sin ninguna duda» se rescatarán los pisos de sa Pobla, dijo el conseller
- Palma tramita cinco grandes desarrollos urbanísticos que sumarán más de siete mil viviendas
- Detienen a cuatro adultos y a un menor tras okupar una vivienda en Manacor