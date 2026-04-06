Técnicas mínimamente invasivas convierten a Son Espases en un referente en cardiología

La radiología avanzada, la tomografía computarizada, la ecocardiografía o la resonancia magnética han mejorado el diagnóstico y las intervenciones en el corazón. El Hospital Son Espases se convierte así en un centro pionero en la implantación de las mismas y con la realización de intervenciones mínimamente invasivas, que tienen recuperaciones más rápidas e inciden en la calidad de vida de los pacientes.

Actualmente, muchas patologías cardiovasculares pueden tratarse con catéteres que se introducen en un pequeño orificio, de apenas 5 o 6 milímitros. Esta precisión permite conseguir unos resultados equilaventes o mejores, con técnicas mucho menos invasivas. Así lo han explicado los expertos en la II Jornada de Cardiología Multidisciplinaria de las Illes Balears, que ha sido de utilidad para dar a conocer los últimos avances en cardiología.

La evolución tecnológica médica permite llevar a cabo procedimientos que antes solo podían lograrse con cirugía convencional o con tratamiento médico, debido al riesgo quirúrgico. Entre ellas destacan: la implatación de válvula aórtica transcatéte, el intervencionismo mitral y tricuspídeo transcatéter, terapias percutáneas de ritmo y prevención embólica, así como ablaciones con mapeo avanzado.

En Son Espases, estas innovaciones se están aplicando en un amplio abanico de patologías cardíacas, como estenosis e insuficiencias valvulares, cierres de comunicaciones congénitas o adquiridas, prevención del ictus en arritmias mediante técnicas percutáneas, o ablación de arritmias complejas, entre otras.