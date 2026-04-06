El paro baja un 8,1 % en Baleares respecto a marzo de 2025: hay 26.518 desempleados en las islas

El número de desempleados registrados en los servicios de empleo de Baleares ha sido de 26.518 en marzo, cifra que supone un descenso del 8,1 % respecto a ese mes del año pasado, con 2.338 parados menos, y del 3 % respecto a febrero con 821 personas menos sin trabajo.

Hay 15.156 mujeres desempleadas y 11.362 hombres, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Del total de desempleados de Baleares, 5.782 son extranjeros, un 6,3 % menos que en marzo de 2025 y, de ellos, 1.945 proceden de otros países de la Unión Europea y 3.837 son extracomunitarios.

Por sectores de actividad, en Baleares hay 321 parados en la agricultura, 1.189 en la industria, 3.067 en la construcción, 19.462 en el sector servicios y 2.479 personas sin empleo anterior.

Contratos

En marzo se han registrado 32.805 contratos en Baleares, 10.252 más que en febrero, lo que supone un incremento intermensual del 45,5 % y 3.560 más que en marzo del año pasado, un 12,2 % más.

Los contratos indefinidos han aumentado un 15 % respecto a marzo de 2025 en Baleares, con 23.821 (3.107 más) y un 53,5 % respecto a febrero (8.307 más).

Los contratos temporales firmados en marzo en Baleares han sido 8.984, que son 1.945 más que en febrero, con un 27,6 % de incremento intermensual, y 453 más que en marzo de 2025, un 5,3 % más.

El gasto en prestaciones por desempleo alcanzó los 142,9 millones en febrero en Baleares, con 122.588 prestaciones contributivas, 20.296 subsidios y 7 rentas activas de inserción, con una cuantía media de la prestación de 1.176,3 euros, superior a los 1.035,7 euros de media nacional.

Seguridad Social

La Seguridad Social ha alcanzado los 540.388 registrados en marzo en Baleares, con 15.919 más que ese mes del año pasado que representan un incremento del 3 % interanual en un año en el que la Semana Santa ha sido temprana, y 35.108 más que en febrero, un 6,9 % más.

En el régimen general hay 435.325 afiliaciones en Baleares, y los trabajadores autónomos superan los 74.000 (con 74.050). En el régimen del mar hay 4.020 afiliados, en el agrario 2.319 y en el especial del hogar 7.962.

Datos nacionales

A nivel nacional, la Seguridad Social ha registrado un nuevo récord con 21.882.147 afiliados, tras registrar un incremento histórico para un mes de marzo con 211.510 ocupados más, gracias al tirón de la hostelería que sumó 79.701 trabajadores con la llegada de la campaña de Semana Santa.

Según los datos proporcionados por los Ministerios de Seguridad Social y de Trabajo, en términos desestacionalizados se han superado por primera vez los 22 millones de afiliados (22.010.532 ocupados), al aumentar en 80.274 en el último mes.

El número de desempleados registrados en los servicios de empleo se mantiene en niveles no registrados desde 2008, concretamente en los 2.419.712, tras disminuir en 22.934 personas durante marzo.