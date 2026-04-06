Los menores con enfermedad renal crónica podrán recibir atención en servicios de adultos

La conselleria de Salud ha dado un paso adelante en la atención a menores con enfermedad renal crónica al establecer un protocolo que facilita su transición a los servicios de Nefrología de adultos. El documento, elaborado en el marco de la Estrategia de Enfermedad Renal Crónica de Baleares, pretende garantizar una continuidad asistencial más eficaz.

Según recoge el mismo protocolo, el paso de la atención pediátrica a la adulta no debe entenderse como un cambio brusco o precoz, sino como un proceso gradual en el que el menor adquiere autonomía para gestionar su enfermedad. Por ello, la iniciativa se centra en la capacitación progresiva del paciente y la coordinación entre los profesionales sanitarios.

Uno de los aspectos más destacados en los que se centra el documento es en no fijar una edad concreta, habitualmente los 18 años, para el cambio a los servicios de adultos. Los expertos alegan que una transición precoz puede tener efectos negativos, por lo que optan por adaptarla a las características individuales de cada paciente.

En este sentido, subraya la importancia de una transmisión estructurada de la información clínica entre los equipos pediátricos y los especialistas de adultos, tanto en atención primaria como hospitalaria. Este proceso sirve para evitar interrupciones en el proceso y mejorar el control de la patología.

Casos en Baleares

Actualmente, en Baleares hay entre 30 y 40 menores con enfermedad renal crónica activa. En la mayoría de los casos, el origen reside en malformaciones congénitas del riñón o del aparato urinario. La personalización de los tratamientos atenderá a las necesidades concretas y podría retrasar la progresión de la enfermadad y la necesidad del paciente de someterses a hemodiálisis o a un transplante renal.

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El documento ha sido consensuado por los responsables de Nefrología de los seis hospitales públicos de Baleares y ha contado también con la revisión de la Asociación de Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER).