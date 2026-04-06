Palma y Calvià lideran el repunte de los pisos a edificar en Mallorca

El notable incremento de las viviendas visadas en Mallorca por los aparejadores durante el primer trimestre del presente año, de un 26,8% si se compara con el mismo periodo del año anterior, tiene a dos municipios y un mes como principales protagonistas. Porque ha sido en marzo cuando el aumento ha sido más notable, pese a coincidir con el inicio del conflicto bélico de Irán y con las primeras señales de un repunte en la inflación, y ha sido en Palma y Calvià donde ese impulso ha sido más apreciable, según el informe elaborado por el colegio oficial que agrupa al citado colectivo en la isla.

El pasado enero se cerró con 194 viviendas visadas por los aparejadores en Mallorca, cifra que se limitó en febrero a 135. Pero aunque el ataque de Estados Unidos e Israel se inició el 28 de este último mes, es en marzo, ya con los efectos en la inflación sobre la mesa, cuando se registró la cifra más elevada, con 341 residencias en proyecto, algo que se achaca a la inercia de todas las obras que estaban cerca de poder iniciarse. Pese al conflicto, el presidente del colegio oficial de aparejadores de la isla, Luis Alfonso de León no espera un apreciable frenazo en la cifra de residencias visadas durante los próximos meses.

Luis Alfonso de León / B. Ramón

Municipios

Palma y Calvià han adquirido el mayor protagonismo en esta reactivación. El primer municipio ha cerrado el primer trimestre de este año con 185 viviendas plurifamiliares visadas ( a las que se suman 26 chalés y 20 adosados) y el segundo con 128 pisos (más 13 unifamiliares), con marzo siempre como el mes más destacado.

En el caso de los plurifamiliares, el resto de poblaciones de Mallorca se queda a una enorme distancia. El tercer puesto lo ocupa Inca, con 13 pisos en proyecto, con Manacor en cuarto lugar gracias a los 12 visados. Les siguen Andratx con 11 y Sencelles con 10. Son muy numerosos los municipios en los que durante este primer trimestre no aparece ni un plurifamiliar en proyecto, incluidos Llucmajor, Marratxí o Campos.

Mayor dispersión hay en el caso de los unifamiliares, donde además de las cifras ya señaladas anteriormente de Palma y Calvià se pueden apuntar los 18 de Andratx, los 11 de Manacor, los 9 de Santanyí o los 8 contabilizados tanto en Felanitx como en Marratxí.