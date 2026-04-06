Los proyectos de nueva vivienda crecen un 27% en Mallorca pero se alejan del bolsillo de los jóvenes

Mallorca ha cerrado el primer trimestre del año con una cifra de proyectos de nuevas viviendas disparada, según el informe elaborado por el Colegio de Aparejadores de la isla. Entre enero y marzo se han visado actuaciones para edificar 670 residencias, con un alza del 26,8% respecto al mismo periodo de 2025. Sin embargo, el presidente de este organismo, Luis Alfonso de León, admite el ‘sabor agridulce’ de estos datos. Porque aunque hay una clara mejoría en la producción de nuevas residencias, sigue siendo insuficiente para atender las necesidades de la isla, y además el producto que va a salir al mercado va a estar cada vez más alejado de la capacidad de compra de los jóvenes.

El informe de los aparejadores (sus visados corresponden a obras que están a punto de iniciarse, lo que les otorga un valor adicional) apunta que durante los tres primeros meses se han recibido proyectos para la edificación de 410 viviendas plurifamiliares, 187 unifamiliares y 73 adosados.

Eso supone un apreciable repunte de las primeras, ya que durante el mismo periodo del pasado ejercicio se habían contabilizado 262, que contrasta con el descenso interanual que aparece en las otras dos categorías, ya que la cifra de chalés visados un año atrás había sido de 191, a los que se sumaron 75 adosados.

Algo que hay que tener en cuenta es que aunque desde el citado organismo colegial se viene insistiendo en que ya no hay vivienda ‘barata’ de nueva construcción en Mallorca, al menos la que está aumentando de forma apreciable es la ‘menos cara’ como son los plurifamiliares.

El coste de las viviendas se incrementará de forma notable este año, según los aparejadores / M. Mielniezuk

La recuperación que esta última tipología está mostrando se pone en evidencia si se tiene en cuenta que durante el primer trimestre de 2024 se visaron 190 unidades, y en el de 2023 solo 151. Hay que retroceder hasta 2022 para encontrar una cifra más elevada, con 394, y se está lejos de los niveles de 2021, cuando en ese periodo se llegó a las 551.

Sabor agridulce

El repunte en la cifra de proyectos visados se explica, según Luis Alfonso de León, porque comienza a detectarse el efecto de las medidas que el actual Govern puso en marcha, una tendencia positiva que en su opinión no se va a ver frenada, por lo que a volumen de proyectos se refiere, por el impacto de la guerra de Irán.

Sin embargo, señala que en estos momentos se están visando alrededor de 2.500 viviendas anuales en Mallorca, y subraya que serían necesarias unas 3.500 para atender las necesidades de una isla en la que la población ha seguido aumentando durante los últimos ejercicios. Eso supone que la escasez residencial no deja de agravarse ejercicio tras ejercicio.

Y aunque el presidente de los aparejadores no cree que el número de proyectos se vaya a ver frenado, sí advierte que la subida de los costes, incluidos los de la construcción, que va a venir generada por el conflicto bélico de Irán va a suponer un encarecimiento de las nuevas residencias.

Luís Alfonso de León / B. Ramón

Es en este punto cuando habla de una ‘tormenta perfecta’, dado que si pronostica un alza de entre un 3% y un 5% en el precio de los nuevos inmuebles por esta causa, subraya que a ello hay que sumar otra de un 3% a un 3,5% debido a la actualización del código de edificación que comienza a aplicarse este año.

Para redondear este problema, señala la subida del euribor y el consecuente encarecimiento de las hipotecas.

Jóvenes fuera de juego

Este cúmulo de factores hace que cada vez vaya a ser más difícil atraer a trabajadores desde la península, con el aviso de que la situación de Mallorca se parece cada vez más a la de Ibiza. Prueba de ello son los problemas para cubrir algunas plazas de servicios básicos, añade.

Pero el colectivo más perjudicado, en opinión de Luis Alfonso de León, es el de los jóvenes, a los que va a resultar extraordinariamente difícil emanciparse con la compra de una residencia, al quedar totalmente fuera del alcance económico de la mayoría.

Sobre este punto, reclama al Gobierno central una sustancial reducción de la fiscalidad que pesa sobre la vivienda.