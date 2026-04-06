Servicios públicos
El Consell invierte más de 230 mil euros para reforzar el Servicio de Bomberos de Mallorca
Palma
El Consell de Mallorca ha destinado 232.392,53 euros a la contratación de nuevo equipamiento operativo para el Servicio de Bomberos de Mallorca con el gran objetivo de reforzar la capacidad de intervención y mejorar la seguridad en todas las actuaciones de emergencia del cuerpo.
El contrato incluye la compra de cinco ventiladores de batería, cincuenta botellas de aire comprimido para equipos de respiración, ocho herramientas hidráulicas para la apertura forzada de puertas, diez trajes de protección química, ocho enchufes inhibidores para vehículos eléctricos y dos equipos completos de herramientas de excarcelación a batería.
- Obligan a una empresa a devolver 5.300 euros a una clienta que no pudo instalar una piscina en Montuïri porque el Ayuntamiento no la autorizó
- Condenan a una empresa por dañar un Ferrari al trasladarlo a Mallorca
- La construcción de los primeros 166 alquileres asequibles arrancará en junio en dos solares públicos de Palma
- Largas retenciones de tráfico para acceder a Sóller y Valldemossa
- Rebelión en la granja: Gallinas salvajes fuera de control en Mallorca
- Una nueva línea de metro para acercar Palma y mejorar la vida de la gente
- Muere Toni Aragón, director del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca
- «Sin ninguna duda» se rescatarán los pisos de sa Pobla, dijo el conseller