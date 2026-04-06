El Consell invierte más de 230 mil euros para reforzar el Servicio de Bomberos de Mallorca

El Consell de Mallorca ha destinado 232.392,53 euros a la contratación de nuevo equipamiento operativo para el Servicio de Bomberos de Mallorca con el gran objetivo de reforzar la capacidad de intervención y mejorar la seguridad en todas las actuaciones de emergencia del cuerpo.

El contrato incluye la compra de cinco ventiladores de batería, cincuenta botellas de aire comprimido para equipos de respiración, ocho herramientas hidráulicas para la apertura forzada de puertas, diez trajes de protección química, ocho enchufes inhibidores para vehículos eléctricos y dos equipos completos de herramientas de excarcelación a batería.