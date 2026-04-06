Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescate MontañaEl Tiempo en BalearesPlásticos Baleares
instagramlinkedin

Servicios públicos

El Consell invierte más de 230 mil euros para reforzar el Servicio de Bomberos de Mallorca

El Servicio de Bomberos de Mallorca.

El Servicio de Bomberos de Mallorca. / Consell de Mallorca

Redacción Mallorca

Palma

El Consell de Mallorca ha destinado 232.392,53 euros a la contratación de nuevo equipamiento operativo para el Servicio de Bomberos de Mallorca con el gran objetivo de reforzar la capacidad de intervención y mejorar la seguridad en todas las actuaciones de emergencia del cuerpo.

El contrato incluye la compra de cinco ventiladores de batería, cincuenta botellas de aire comprimido para equipos de respiración, ocho herramientas hidráulicas para la apertura forzada de puertas, diez trajes de protección química, ocho enchufes inhibidores para vehículos eléctricos y dos equipos completos de herramientas de excarcelación a batería.

TEMAS

  • Mallorca
  • bomberos
  • Vehículos eléctricos
  • seguridad
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Obligan a una empresa a devolver 5.300 euros a una clienta que no pudo instalar una piscina en Montuïri porque el Ayuntamiento no la autorizó
  2. Condenan a una empresa por dañar un Ferrari al trasladarlo a Mallorca
  3. La construcción de los primeros 166 alquileres asequibles arrancará en junio en dos solares públicos de Palma
  4. Largas retenciones de tráfico para acceder a Sóller y Valldemossa
  5. Rebelión en la granja: Gallinas salvajes fuera de control en Mallorca
  6. Una nueva línea de metro para acercar Palma y mejorar la vida de la gente
  7. Muere Toni Aragón, director del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca
  8. «Sin ninguna duda» se rescatarán los pisos de sa Pobla, dijo el conseller

El Consell invierte más de 230 mil euros para reforzar el Servicio de Bomberos de Mallorca

Un programa pionero en Mallorca adapta el tratamiento del cáncer hematológico a los pacientes mayores

Obligan a la Seguridad Social a pagar una pensión vitalicia a una trabajadora con fibromialgia y depresión en Mallorca al reconocer su incapacidad absoluta

Sancionan a un prostíbulo de Palma que permaneció abierto en la pandemia

Palma y Calvià lideran el repunte de los pisos a edificar en Mallorca

Palma y Calvià lideran el repunte de los pisos a edificar en Mallorca

Los proyectos de nueva vivienda crecen un 27% en Mallorca pero se alejan del bolsillo de los jóvenes

Los proyectos de nueva vivienda crecen un 27% en Mallorca pero se alejan del bolsillo de los jóvenes

Bárbara Montoya, autora de una tesis doctoral sobre 300 cartas femeninas del siglo XVII: "muchas mujeres pensaban que sus textos desaparecerían, pero se han conservado hasta hoy"

Bárbara Montoya, autora de una tesis doctoral sobre 300 cartas femeninas del siglo XVII: "muchas mujeres pensaban que sus textos desaparecerían, pero se han conservado hasta hoy"

Los vuelos en el aeropuerto de Mallorca caen un 5,6% esta Semana Santa respecto al año pasado

Los vuelos en el aeropuerto de Mallorca caen un 5,6% esta Semana Santa respecto al año pasado
Tracking Pixel Contents