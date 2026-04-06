Los aeropuertos de Baleares operan este Lunes de Pascua un total de 1.011 vuelos

Los aeropuertos de Baleares operan este Lunes de Pascua, 6 de abril, un total de 1.011 vuelos, lo que representa un 10 por ciento menos que en el Lunes de Pascua de 2025, que fue el 21 de abril.

Por aeropuertos, según los datos de Aena, por el de Palma pasarán 739 vuelos; por el de Eivissa, 205; y, en Menorca, se gestionarán 67 vuelos.

Los aeropuertos de las islas han operado un total de 10.046 vuelos durante esta Semana Santa -del 27 de marzo al 6 de abril-, lo que significa casi 1.600 vuelos y un 13,7% menos que en el mismo periodo vacacional del año pasado -del 11 al 21 de abril-.