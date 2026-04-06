Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Camino de sa RocaVivienda en MallorcaVivienda en PalmaGitanos en MallorcaIan CerrutiTesis cartas femeninas
instagramlinkedin

Más de 70 mujeres ganan autonomía con apoyo residencial y social

Las viviendas y acompañamiento de Amaranta ayudan a jóvenes extuteladas a independizarse

La incorporación del piso puente facilita la independencia de las mujeres en un entorno seguro

Las directoras generales Marina Fiscaletti y Catalina Isern en uno de los pisos de Amaranta, con uno de los dirigentes del proyecto

Las directoras generales Marina Fiscaletti y Catalina Isern en uno de los pisos de Amaranta, con uno de los dirigentes del proyecto / CAIB

Gemma Barra

Un total de 71 mujeres que han pasado por el sistema de tutela avanzan hacia la autonomía gracias a los recursos de vivienda y acompañamiento social de la entidad Amaranta. Estos programas combinan alojamiento y seguimiento profeisonal para facilitar la inserción laboral, el desarrollo personal y la participación social.

Entre las iniciativas destaca el nuevo piso puente que contiene cuatro plazas y está pensado para mujeres que ya han iniciado su camino hacia la independencia pero necesitan un entorno seguro en el que consolidar su autonomía.

A estas se suman las viviendas de emancipación, que cuentan con 17 plazas, cinco de ellas incorporadas recientemente y destinadas a jóvenes de entre 18 y 25 años. El programa Provivienda ofrece alojamiento a mujeres mayores de 23 años que han sido tuteladas y también ha prestado atención puntual a 35 jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Noticias relacionadas

Los proyectos están financiados por la Dirección General de Bienestar social y la Dirección General de Familias, con ayudas relacionadas con la atención residencial e inclusión social. En total, los programas cuentan con una financiación de 714.318 euros entre 2024 y 2027.

TEMAS

  • mujeres
  • Mallorca
  • jóvenes
  • laboral
  • Vivienda
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Obligan a una empresa a devolver 5.300 euros a una clienta que no pudo instalar una piscina en Montuïri porque el Ayuntamiento no la autorizó
  2. Obligan a la Seguridad Social a pagar una pensión vitalicia a una trabajadora con fibromialgia y depresión en Mallorca al reconocer su incapacidad absoluta
  3. Bárbara Montoya, autora de una tesis doctoral sobre 300 cartas femeninas del siglo XVII: 'muchas mujeres pensaban que sus textos desaparecerían, pero se han conservado hasta hoy
  4. La construcción de los primeros 166 alquileres asequibles en Palma arrancará en junio en dos solares públicos
  5. Rescatan a seis adultos y a una niña de nueve años en el Torrent de Pareis
  6. «Sin ninguna duda» se rescatarán los pisos de sa Pobla, dijo el conseller
  7. Palma tramita cinco grandes desarrollos urbanísticos que sumarán más de siete mil viviendas
  8. Detienen a cuatro adultos y a un menor tras okupar una vivienda en Manacor

Más de 70 mujeres ganan autonomía con apoyo residencial y social

Más de 70 mujeres ganan autonomía con apoyo residencial y social

Técnicas mínimamente invasivas convierten a Son Espases en un referente en cardiología

Técnicas mínimamente invasivas convierten a Son Espases en un referente en cardiología

Los menores con enfermedad renal crónica podrán recibir atención en servicios de adultos

Gitanos en Mallorca reivindican su integración: "No queremos nada gratis, sino trabajar, que no nos excluyan y nos respeten"

Gitanos en Mallorca reivindican su integración: "No queremos nada gratis, sino trabajar, que no nos excluyan y nos respeten"

El paro baja un 8,1 % en Baleares respecto a marzo de 2025: hay 26.518 desempleados en las islas

El paro baja un 8,1 % en Baleares respecto a marzo de 2025: hay 26.518 desempleados en las islas

Los aeropuertos de Baleares operan este Lunes de Pascua un total de 1.011 vuelos

Los aeropuertos de Baleares operan este Lunes de Pascua un total de 1.011 vuelos

Vivienda en Mallorca: «El precio de compra podría subir este año un 11%», advierte el presidente de las inmobiliarias

La filóloga Bárbara Montoya investiga 300 cartas de mujeres del siglo XVII en Mallorca: "Muchas pensaban que sus textos desaparecerían, pero se han conservado hasta hoy"

La filóloga Bárbara Montoya investiga 300 cartas de mujeres del siglo XVII en Mallorca: "Muchas pensaban que sus textos desaparecerían, pero se han conservado hasta hoy"
Tracking Pixel Contents