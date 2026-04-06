Más de 70 mujeres ganan autonomía con apoyo residencial y social
Las viviendas y acompañamiento de Amaranta ayudan a jóvenes extuteladas a independizarse
La incorporación del piso puente facilita la independencia de las mujeres en un entorno seguro
Un total de 71 mujeres que han pasado por el sistema de tutela avanzan hacia la autonomía gracias a los recursos de vivienda y acompañamiento social de la entidad Amaranta. Estos programas combinan alojamiento y seguimiento profeisonal para facilitar la inserción laboral, el desarrollo personal y la participación social.
Entre las iniciativas destaca el nuevo piso puente que contiene cuatro plazas y está pensado para mujeres que ya han iniciado su camino hacia la independencia pero necesitan un entorno seguro en el que consolidar su autonomía.
A estas se suman las viviendas de emancipación, que cuentan con 17 plazas, cinco de ellas incorporadas recientemente y destinadas a jóvenes de entre 18 y 25 años. El programa Provivienda ofrece alojamiento a mujeres mayores de 23 años que han sido tuteladas y también ha prestado atención puntual a 35 jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Los proyectos están financiados por la Dirección General de Bienestar social y la Dirección General de Familias, con ayudas relacionadas con la atención residencial e inclusión social. En total, los programas cuentan con una financiación de 714.318 euros entre 2024 y 2027.
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