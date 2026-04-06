Más de 70 mujeres ganan autonomía con apoyo residencial y social

Un total de 71 mujeres que han pasado por el sistema de tutela avanzan hacia la autonomía gracias a los recursos de vivienda y acompañamiento social de la entidad Amaranta. Estos programas combinan alojamiento y seguimiento profeisonal para facilitar la inserción laboral, el desarrollo personal y la participación social.

Entre las iniciativas destaca el nuevo piso puente que contiene cuatro plazas y está pensado para mujeres que ya han iniciado su camino hacia la independencia pero necesitan un entorno seguro en el que consolidar su autonomía.

A estas se suman las viviendas de emancipación, que cuentan con 17 plazas, cinco de ellas incorporadas recientemente y destinadas a jóvenes de entre 18 y 25 años. El programa Provivienda ofrece alojamiento a mujeres mayores de 23 años que han sido tuteladas y también ha prestado atención puntual a 35 jóvenes en situación de vulnerabilidad.

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Los proyectos están financiados por la Dirección General de Bienestar social y la Dirección General de Familias, con ayudas relacionadas con la atención residencial e inclusión social. En total, los programas cuentan con una financiación de 714.318 euros entre 2024 y 2027.