Los vuelos en el aeropuerto de Mallorca caen un 5,6% esta Semana Santa respecto al año pasado

El Aeropuerto de Palma ha registrado una caída del 5.6% en los vuelos esta Semana Santa respecto al año pasado. No obstante, la infraestructura palmesana sigue siendo el principal punto de entrada y salida de Baleares durante estas fiestas.

En concreto, el número de vuelos operados entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección ha descendido aproximadamente un 5,6% respecto al mismo periodo de 2025, pasando de 3.150 operaciones el año pasado a 2.974 en 2026. A pesar de tratarse de uno de los momentos de mayor tráfico del calendario, la diferencia en las fechas ,con una Semana Santa más tardía el año pasado, ayuda a explicar en parte esta variación.

Por jornadas, el comportamiento ha sido similar en todos los días festivos, con descensos moderados pero generalizados.

El Jueves Santo, el aeropuerto de Palma concentró una elevada actividad, con 742 vuelos programados a lo largo de la jornada, frente a los 775 registrados en 2025.

El Viernes Santo se mantuvo un alto volumen de operaciones, con 735 vuelos previstos, aunque por debajo de los 771 contabilizados el año anterior.

Durante el sábado se alcanzó uno de los picos del periodo, con 761 vuelos programados, lejos aún de los 810 registrados en 2025.

Finalmente, el Domingo de Resurrección cerró el periodo con 736 vuelos, también por debajo de los 794 operados el año pasado.

El presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), Pedro Fiol, ha explicado que el comportamiento de esta Semana Santa puede responder a varios factores, entre ellos lo temprano que han caído las fiestas este año: "La Pascua ha caído unos quince días antes que el año pasado y eso influye. Además, el cambio de la programación aérea de invierno a verano, que comenzó el 29 de marzo, no se produce de forma inmediata, sino progresiva".

Fiol también ha apuntado a una optimización de la operativa aérea: "No significa necesariamente que haya menos pasajeros, sino que las aerolíneas están ajustando su capacidad. Algunas apuestan por aviones más grandes, reduciendo el número de vuelos pero manteniendo o incluso aumentando el número de plazas".

Además, el presidente de Aviba asegura que la tensión internacional ha tenido un efecto indirecto positivo en Baleares: "Podríamos haber tenido una Semana Santa más floja. Baleares ha actuado como un refugio turístico en este escenario con tensiones. La situación ha ayudado a maquillar la ligera bajada".

Ocupación Semana Santa

A pesar de esta ligera caída en el tráfico aéreo, el sector turístico mantiene perspectivas positivas. Los hoteles de la Platja de Palma previeron alcanzar una ocupación cercana al 80% durante esta Semana Santa y cifras de entre el 85% y el 90% en los meses centrales de la temporada. El presidente de la patronal, Pedro Marín, aseguró que esta Semana Santa el sector turístico de Mallorca afrontaba "incluso más competidores" de lo habitual en esta época del año "porque las estaciones de esquí están abiertas y llenas de nieve".