El presidente de las inmobiliarias baleares advierte de que «el precio de la vivienda para compra podría subir este año un 11%»

José Miguel Artieda lleva algo más de tres años al frente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares y está viviendo en primera línea las tensiones que se están generando en torno al mercado de la vivienda. Ha impulsado el informe trimestral que desde el pasado ejercicio se elabora por encargo de este organismo y la campaña de lucha contra el fraude que se quiere desarrollar junto al Govern pero que está tardando más de lo esperado en activarse.

¿Qué impacto está teniendo la guerra de Irán en el mercado inmobiliario de Mallorca?

El mercado de compradores de Emiratos Arabes es residual, pero si antes era de ida, ahora es de vuelta, y personas que vendieron para irse a Dubái, por ejemplo, por temor a la guerra vuelven a mirar las propiedades de alto nivel de Baleares. Esto no va a provocar cambios en el sector por ser minoritarios, y en ningún caso va a suplir el retroceso que ya estamos percibiendo en el mercado alemán, que tiene un peso del 40% en la adquisición de viviendas de las islas por parte de extranjeros. También está creciendo la compra por parte de estadounidenses

¿Hay alguna repercusión en el mercado de la vivienda para residentes?

El mercado local ya venía impactado, en parte por el crecimiento en la compra de extranjeros que se registró tras la covid. El problema es que apenas hay producto para los residentes. El coste medio de este tipo de vivienda está en los 400.000 euros y por menos de 300.000 apenas queda nada en ninguna de las islas. Acceder a una vivienda con un precio de 300.000 a 700.000 euros se ha vuelto muy difícil debido a la muchísima demanda existente para la poca oferta que hay.

Artieda señala el aumento del fraude en el mercado inmobiliario / B. Ramón

¿El encarecimiento de costes que sufre la construcción no puede provocar la paralización de algunas de las iniciativas del Govern de Marga Prohens, como las viviendas de precio limitado?

Se ha juntado todo. El encarecimiento de los precios de construcción, que hace difícil edificar algo por menos de 2.000 euros el metro cuadrado, a lo que hay que añadir el precio del suelo, que no es barato en unas islas que tienen un territorio limitado. Además, aquí no se hacen grandes promociones de cientos de viviendas, sino edificios pequeños que hacen difícil ahorrar en márgenes. Y el sobreprecio de la insularidad. Así es complejo poner en el mercado viviendas de precio asequible. Eso supone un frenazo en la puesta en marcha de nuevos proyectos. Incluso se están dando casos en los que los constructores no pueden edificar lo que ya tienen vendido por la falta de mano de obra. Lo que ha hecho la guerra de Irán es añadir una gota más a un vaso que ya estaba desbordado.

Aumento de precios

¿Qué evolución de precios vamos a ver en 2026?

El mercado se mueve por el límite de lo que puede pagar el comprador. En los alquileres ese límite ya empezó a rozarse el año pasado, y comienzan a estancarse. En cambio, en la compraventa no sabemos si hemos llegado al techo por la presión que existe, y aquí es posible que vuelvan a darse encarecimientos de dos dígitos y colocarnos en un 11%.

¿Cuándo calcula que los problemas de Mallorca para acceder a una vivienda llegarán a los niveles de Ibiza?

Mallorca va hacia Ibiza a pasos agigantados. La pitiusa tiene el sobreprecio que supone pagar el lujo exagerado. Mallorca tiene más registros, pero comienza a tener esa misma imagen y lamentablemente tiene recorrido para igualar ambas situaciones, aunque ahora la diferencia entre ambas islas es de aproximadamente un 30%. La suerte es que el Govern ya lo ha visto y se empiezan a adoptar medidas para impulsar la vivienda para los residentes, que es lo que realmente interesa.

La marcha de residentes de las islas a otras autonomías es residual o comienza a tener envergadura?

Tiene peso. Tenemos las cultura de la inversión en ladrillo, y en Baleares ya es imposible, así que hemos empezado a invertir en aparcamientos, que valen aquí lo que en otras autonomías cuesta un piso, y nos estamos yendo a otras zonas del país. No solo ya como inversión, sino también como cambio de vida, en busca de costes más asequibles, como personas que tienen lazos en Andalucía y se va a Córdoba o Jaén por ser más baratas, o al norte, como Asturias, Galicia o León.

En Mallorca está creciendo la cifra de propietarios de inmuebles que salen del mercado clásico del alquiler residencial para irse al de temporada o a la oferta por habitaciones. ¿Se están rompiendo todos los equilibrios?

Sí. Estamos generando ese pez que se muerde la cola, ya sea para obtener mayores rentabilidades o por la falta de seguridad e indefensión del pequeño propietario. Y el mercado reacciona mucho más rápido que las leyes. El efecto es que nos hemos colocado en los 500 euros mensuales por una habitación. Eso va a ser difícil rebajarlo a no ser que el propietario tenga la garantía de un buen inquilino y seguridad a largo plazo.

Medidas del Govern

¿El programa Lloguer Segur está funcionando o no? El Govern habló de reformarlo hace meses y sigue sin dar pasos en ese sentido.

Lloguer Segur funciona, y en mi opinión es uno de los mejores y más rápidos planes que se han puesto en marcha en materia de vivienda. Y de los más económicos. Ha permitido poner en el mercado residencias de manera inmediata y a coste por éxito, al cubrir el Govern el 30% del alquiler. Cada semana salen nuevas viviendas. Es verdad que las expectativas que se crearon sí han fracasado, pero el plan es bueno aunque sea mejorable.

¿Por qué esa reforma anunciada está siendo tan lenta?

La política es un barco que avanza muy lento, y la erosión que desde la oposición se ha hecho al plan está haciendo que el Govern actúe con cierto temor ante un posible fracaso político, aunque sus resultados no lo han sido. Ese temor que trasladan a los ciudadanos también frena el plan, por la desconfianza que se genera hacia todo lo que viene de la Administración pública.

Se ha aumentado el precio de la vivienda que puede recibir ayudas fiscales si es adquirida por jóvenes o personas con discapacidad. Pero en las Pitiüses mucho más que en Mallorca. ¿El Ejecutivo balear se ha quedado corto?

Evidentemente se han quedado cortos. Todos tenemos datos, y el precio medio en Mallorca ronda los 350.000 y los 380.000 euros. Menos de eso a poco conduce. Nosotros luchamos para que la isla se alcanzaran los 378.000 euros como en Ibiza, y en esta última se tendrían que haber llegado a los 450.000. En cualquier caso, es un paso en la buena dirección.

:l presidente de los API lamenta la lentitud de la Administración / B. Ramón

Desde la oposición se defiende que la vía más rápida para facilitar el acceso a la vivienda es intervenir el mercado del alquiler con precios máximos, pero el Govern se niega a aplicar la ley estatal que lo permite.

Me baso en lo que dicen los expertos y en mi experiencia de casi 30 años. Hay que evitar el intervencionismo y en Cataluña no ha funcionado. En ningún lugar del mundo hay experiencias positivas de que una limitación haya sido efectiva. Lo que se tiene que hacer es incentivar. Y si se tiene que aplicar alguna limitación, que al menos esté bien hecha, y no a través de una ley estatal que se aprobó por la mínima y sin el visto bueno de algunos de los principales partidos ni de los profesionales. En mi opinión, la ley estatal ha sido un fracaso y se debería rehacer con un mayor consenso político.

¿El problema de la vivienda tiene solución en unas islas en las que la población no deja de crecer?

No podemos asumir el crecimiento de población que se ha venido dando durante los últimos 20 años. Debemos priorizar que lo que se construya vaya destinado a los residentes, al trabajador... Estamos por debajo del 3% de vivienda protegida, y deberíamos llegar al 10% de la media europea. Si aseguramos eso quizás encontremos el equilibrio. Pero no podemos seguir con este aumento poblacional. El año pasado se incrementó en 15.000 personas, que supone la necesidad de 4.000 viviendas más. Es insostenible.

Aumento del fraude

¿Un mercado tan tensionado favorece el fraude?

Claro que lo favorece. La gente tiene la necesidad de una vivienda, la ansiedad que genera ver que la situación no mejora, y ante esta presión se agarran a cualquier balón de oxigeno, lo que favorece el engaño. Por eso estamos pidiendo a la Administración mayores controles, y al ciudadano que se asesore con un profesional cualificado.

¿Cuáles son los fraudes más comunes?

La falta de certificado de eficiencia energética, de cédula, la infravivienda... El problema es que en ocasiones al ciudadano le da igual porque necesita una residencia aunque no sea legal. Pero aquellos casos en los que se descubre que el dinero no llega al propietario real y que otros han alquilado su vivienda merece un golpe muy grande. Y cuidado con los fraudes de las falsas inmobiliarias que te venden una vivienda que no está en venta.

Desde el Colegio que preside se hizo una propuesta al Govern para colaborar en la lucha contra esos fraudes que inicialmente se aceptó. ¿Por qué tarda dando en ponerse en marcha?

Parte de la solución está en poner orden en el sector, y nosotros vemos los fraudes desde la primera línea. Pero como todo lo que depende de Administración se ralentiza mucho. No va lo rápido que nos gustaría, aunque desde el Govern se nos asegura que están trabajando en ello y poniendo los medios para poner en marcha esos controles. En cualquier caso, les estamos ofreciendo una ayuda a coste cero y que además les va a suponer ingresos por la vía de las sanciones.