María Ángeles Fernández: «Los Premios Revoluciona ponen en valor el compromiso de las pymes»

Los Premios Revoluciona, impulsados por BBVA y la Universitat de València, llegan a su quinta edición consolidándose como una plataforma que apoya a las pymes de las Illes Balears, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia que apuestan por la innovación, la sostenibilidad y el compromiso social como motores de cambio y crecimiento. María Ángeles Fernández Izquierdo,María Ángeles Fernández, Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad en la UJIA, y jurado de estos galardones; explica los beneficios de presentarse a esta convocatoria.

Como miembro del jurado de los Premios Revoluciona, ¿qué papel cree que juegan iniciativas como es ta a la hora de visibilizar el talento y la capacidad innovadora de las pymes de nuestro territorio?

La zona del Levante se ha consolida do como uno de los principales focos de innovación empresarial del país, caracterizándose por su dinamismo, creatividad y capacidad de adaptación. Por ello, considero que iniciativas como los Premios Revoluciona desempeñan un papel fundamental, no solo para reconocer y dar visibilidad al talento local, sino también para poner en valor la capacidad innovadora y el compromiso con la sostenibilidad de las pymes. Además, estos premios contribuyen a fortalecer el ecosistema empresarial, favoreciendo la conexión y el intercambio entre empresas, instituciones, agentes del sector tecnológico y organizaciones vinculadas a la sostenibilidad.

Desde su perspectiva académica, ¿qué momento vive actualmente el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y las Illes Balears?

El tejido empresarial está muy basa do en pymes, con una gran capacidad emprendedora que atraviesa un momento de transformación y consolidación. El momento actual puede definir se como una fase de evolución del modelo productivo, en la que muchas empresas están transitando hacia actividades de mayor valor añadido, incorporando tecnología, conocimiento y nuevos modelos de negocio.

Los premios ponen el foco en la transformación digital y sostenible. ¿Hasta qué punto considera estos factores como elementos clave para las pymes?

La sostenibilidad es el pilar estratégico para la competitividad de las pymes y la gestión integral de riesgos a lo largo de toda la cadena de valor. En un con texto económico marcado por la globalización, los cambios tecnológicos y las nuevas exigencias regulatorias y socia les, las empresas que no integren estos factores en su modelo de negocio asu men el riesgo de perder competitividad y la supervivencia a largo plazo.

A la hora de analizar las candidaturas, ¿qué aspectos indican que una empresa está llevando a cabo una transformación relevante?

En primer lugar, es fundamental que la transformación forme parte de la estrategia global de la empresa. Esto implica que la digitalización y la sostenibilidad estén integradas en el modelo de negocio, en la toma de decisiones y en la cultura organizativa. Otro aspecto de terminante es el impacto real de los cambios implementados. Asimismo, se valora la capacidad de innovación de la empresa y la continuidad del cambio.

¿Por qué puede ser interesante para una pyme presentarse a los Premios Revoluciona?

La candidatura supone una oportunidad para que la empresa reflexione sobre su propio proceso de transformación. Además, participar en los Premios Revoluciona otorga visibilidad a las empresas.

Más información e inscripciones en www.premiosrevoluciona.bbva.com.

El plazo para presentar candidaturas finaliza el 22 de abril