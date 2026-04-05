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Mallorca se adelanta al verano en Domingo de Pascua: playas llenas y primeros baños del año

El buen tiempo y el sol atraen a turistas y residentes a la costa en una jornada casi veraniega

FOTOS | Mallorca se adelanta al verano: Son Bauló, en Can Picafort, se llena de bañistas

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FOTOS | Mallorca se adelanta al verano: Son Bauló, en Can Picafort, se llena de bañistas / M.F.

Redacción Mallorca

Palma

Mallorca ha vivido este Domingo de Pascua con una imagen más propia de junio que de abril, con playas llenas de gente, toallas sobre la arena y los primeros chapuzones del año en distintos puntos de la isla. El buen tiempo, con cielos despejados y temperaturas suaves, ha animado a turistas y residentes a acercarse al mar, generando una estampa poco habitual para estas fechas.

La escena se ha repetido desde media mañana en zonas como Can Picafort, Son Bauló y Cala Major, donde la afluencia de personas ha sido notable durante toda la jornada. Familias con niños, parejas y grupos de amigos han aprovechado el festivo para disfrutar del sol, en playas que aún presentan una imagen de pretemporada, sin hamacas ni servicios completamente desplegados.

En muchos casos, incluso los hoteles cercanos permanecen todavía cerrados, lo que refuerza la sensación de un inicio anticipado de la temporada turística.

Un día estable según la AEMET

Según la Agencia Estatal de Meteorología, Baleares ha registrado una jornada de tiempo estable, con cielos poco nubosos y temperaturas con pocos cambios, además de viento flojo del suroeste girando a sur. Aunque se han podido formar brumas o bancos de niebla a primeras horas, el resto del día ha estado marcado por la estabilidad, favoreciendo la actividad en el litoral.

Primeros baños pese al agua fría

A pesar de que la temperatura del mar sigue siendo baja, algunos de los asistentes no han dudado en meterse en el agua, aunque en la mayoría de casos con baños rápidos. La ausencia de oleaje en varios puntos de la costa ha facilitado estas primeras incursiones en el mar, habituales cuando se dan condiciones tan favorables.

Más ambiente en la playa, pero menos vuelos

Este aumento de la actividad en las playas contrasta con los datos del tráfico aéreo. Según Aena, los aeropuertos de Baleares han operado este domingo 1.014 vuelos, un 10% menos que el año pasado. El Aeropuerto de Palma ha concentrado la mayor parte de las operaciones, con 736 vuelos, seguido de Ibiza y Menorca, ambas también con descensos respecto a 2025.

Noticias relacionadas y más

En conjunto, Mallorca ha vivido un Domingo de Resurrección marcado por el buen tiempo, la alta afluencia en las playas y una sensación general de inicio de temporada. Todo ello en un contexto en el que, pese a la ligera caída del tráfico aéreo, la isla empieza a mostrar ya síntomas claros de la llegada del turismo primaveral.

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