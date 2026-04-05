«Sin ninguna duda» se rescatarán los pisos de sa Pobla, dijo el conseller

Mallorca está tan irreconocible que hablar de ella debería estar prohibido a quienes la han habitado durante décadas, pero la seguiremos tratando con familiaridad por si despierta. Mientras tanto, prosigue a buen ritmo la expulsión de los indígenas, patrocinada por las autoridades locales. Hace un año, asombramos al mundo con nuestro titular «El Govern se compromete a rescatar los pisos de sa Pobla si la ley se lo permite». Un fondo ligado al hijo de Aznar se desprendía de 21 pisos a precio de saldo a partir de setenta mil euros, y en el texto informábamos de que «el Govern se ha comprometido ‘sin ninguna duda’ a ejercer su derecho de tanteo y retracto». Supongo que ya puedo desvelar que el autor del categórico «sin ninguna duda» era José Luis Mateo, indubitable conseller de Vivienda. Me anunció la compra cara a cara, puedo aportar la ubicación geográfica de la conversación.

Como cualquier conocedor de la realidad de Mallorca hubiera previsto, el compromiso quedó en nada mediante un subterfugio sobre el sexo de los angélicos «grandes tenedores». Del rotundo «sin ninguna duda», nunca más se supo. Los pisos han salido a la venta por encima de los trescientos mil euros, otro éxito de la política autonómica de vivienda. El miembro del Govern no dijo verdad, porque la mentira exige un mínimo de categoría en el emisor.

Al igual que confieso que fui engañado como un novato por Mateo, estoy seguro de que entonarán un mea culpa quienes han aceptado sin pestañear el Metro ¡en 1933! prometido por Prohens, conforme se vayan incumpliendo todos los plazos del proyecto fantasmagórico. Antes recibirás un abrazo de la Venus de Milo que un enunciado veraz de un político. Eso sí, la difusión de anuncios fake les ayudará a ganar las elecciones del año próximo.

La Universitat de les Illes Balears comparte la política de extracción de nativos del Govern, con cursos sobre gestión de alquiler vacacional o la impagable propuesta de estudios de Experto Universitario en Agente de la Propiedad Inmobiliaria. En el apartado 11 de esta titulación se especifica la «Llengua utilitzada al llarg del procés formatiu»:

Idiomes vehiculars: castellà.

Idiomes documentació: castellà.

El apartado 13 del Màster de Formació en Gestió i Innovació en Empreses Turístiques también aclara la «Llengua Utilitzada»:

Castellà (ocasionalment l’anglès).

Existe por tanto una sintonía ejemplar entre la UIB y el Govern Vox/PP. Cuando la ultraderecha reclame en 2027 instituciones como el Ayuntamiento de Palma de Mallorca para pactar y volvamos a tener un alcalde franquista, se encontrará con la mitad del trabajo hecho. Y enhorabuena por supuesto al jerarca del Pacto de Progreso a quien se fabrica una plaza a su medida en la Universitat, se puede afirmar con rotundidad que la ha sufragado con su esfuerzo.

Jamás se escuchará de nosotros una palabra crítica hacia los simpáticos isleños, pero la primera acción de un mallorquín al llegar a un sitio es construir un hotel. Ahí está Jaume Alzamora, que renunció a aspirar a la presidencia del Consell por Més para iniciarse en la hostelería con el Agroturisme Son Cardeix de Artà. El sábado de la semana pasada sirvió un Sopar amb Maridatge por cincuenta euros de nada, aunque contaba con «aceituna esferificada» y «salsa de cacao». Habitaciones a 250 euros ecosoberanistas.

Algunos mallorquines siempre serán bienvenidos en el resto de España. En la imagen que hoy nos ilustra, comparecen Alberto Núñez Feijóo y Rafel Nadal, en el Mutua Madrid Open de 2024. Dada la excelente forma física de ambos, cuesta decidir quién ha ganado catorce Roland Garros (es el situado más a la derecha). Lo crucial para el futuro de Mallorca es que una foto del encuentro histórico está expuesta ahora mismo en el despacho personal en Génova del presidente del PP, quien resumió la conversación entre los dos mitos con un terminante «hay dos cosas seguras: que Nadal es un orgullo para España y que sabe mucho más de política que yo de tenis». O sea, que va a gobernarnos un pésimo tenista.

Según Wikipedia, Carmen Planas y su seguro servidor nacimos en el mes de agosto, en los días señalados en la enciclopedia digital, salvo que en mi caso se adjunta además el año comme il faut. Es curioso precisar el día con exactitud sin especificar la añada. Hablando de grandes empresarios, aguardo con ansia el momento en que se decrete que no se suministrará combustible a los coches de alquiler, hasta que no finalice la guerra de Irán. Ojalá los mallorquines condenados al ruido sigan la iniciativa de los vecinos de la Plaza de Toros, que han logrado una indemnización en el Tribunal Superior por vulneración de sus derechos fundamentales. La Justicia tardía también es justicia.

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