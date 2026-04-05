Altas capacidades en Baleares: más de cien profesionales de salud y educación se forman para su detección temprana

Un total de 125 profesionales del Servicio de Salud y del ámbito educativo ―entre ellos psicólogos clínicos, psiquiatras, pediatras, orientadores educativos y personal de enfermería especializado en salud mental― han participado en un programa de formación organizado por la Dirección General de Salud Mental de las Illes Balears. La capacitación se centró en la identificación y atención de personas con altas capacidades intelectuales (ACI), un colectivo que, según los expertos, requiere un abordaje especializado tanto en el ámbito sanitario como educativo.

La formación, impartida de manera presencial en Palma, Inca, Menorca e Ibiza, constó de seis horas y estuvo dirigida por Rosabel Rodríguez Rodríguez, doctora en Psicopedagogía, licenciada en Psicología y logopeda, y profesora titular de Psicología Evolutiva y de la Educación en la UIB. Durante las sesiones se trataron cuestiones como la definición y tipologías de las altas capacidades, mitos y consecuencias asociados a estas, la detección temprana, la identificación de capacidades ocultas y estrategias de intervención tanto en el entorno familiar como escolar.

El objetivo del programa es dotar a los profesionales de herramientas y conocimientos para realizar una detección precoz y diseñar intervenciones terapéuticas y de apoyo sociofamiliar ajustadas a las necesidades de cada persona con ACI. La falta de identificación temprana puede derivar en dificultades académicas, bajo rendimiento, desmotivación, problemas de autoestima, aislamiento social e incluso trastornos emocionales.

Este tipo de formación se enmarca en los objetivos del nuevo Plan Estratégico para el Bienestar Emocional y la Salud Mental de las Illes Balears (2025-2032), que contempla la formación continua de los profesionales y la sensibilización social sobre salud mental.