El PSOE pedirá que el Ayuntamiento de Andratx condene los ataques homófobos contra el profesor del IES Baltasar Porcel
Desde el equipo de gobierno municipal muestran su «asombro» ante la propuesta socialista alegando que ya mostraron su apoyo al claustro tras lo sucedido en el instituto
El PSIB ha presentado una propuesta de declaración institucional para que el Ayuntamiento de Andratx muestre su condena a los actos homófobos sufridos por un profesor del IES Baltasar Porcel y reclama «tolerancia cero» con los discursos de odio.
En la declaración planteada, los socialistas han señalado que las conductas denunciadas constituyen una «grave vulneración» de la dignidad personal y de los derechos fundamentales.
El secretario general del PSIB de Andratx, Enaitz Iñan, ha reclamado que todos los grupos políticos del municipio apoyen esta declaración, ya que, a su juicio, tendría que expresar «el sentir unánime de todo el pueblo ante unos hechos intolerables que atacan el núcleo del sistema educativo público y la dignidad de las personas».
El PSIB ha vuelto a trasladar su solidaridad y apoyo al docente afectado, al claustro y a toda la comunidad educativa del centro. Iñan ha mostrado su «preocupación» por la proliferación de estas conductas «vejatorias, discriminatorias y de discursos de odio», especialmente «en entornos digitales y entre la población joven».
Por eso han hecho un llamamiento al refuerzo de las políticas públicas de prevención de este tipo de actitudes homófobas o sexistas, por que cree que es «imprescindible» el impulso de la educación en derechos humanos, igualdad y diversidad afectivo-sexual en todas las etapas educativas.
Además, también plantea la prevención de los discursos de odio y las violencias asociadas, así como en la detección temprana y la intervención ante situaciones de acoso, incluido el ciberacoso. Por este motivo, Iñan ha recordado que la prevención de estas actitudes «antisociales» es un trabajo «inherente» a todas las administraciones y a la ciudadanía, para mantener las claves de «convivencia y libertad».
Fuentes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Andratx ha mostrado su «asombro» ante las declaraciones de los socialistas, alegando que «son plenamente conscientes de que desde el primer momento la casa consistorial condenó de forma clara y contundente cualquier forma de acoso, especialmente los ataques de carácter homófobo».
Asimismo, recuerdan que la alcaldesa trasladó su apoyo al conjunto del claustro y a la comunidad educativa del IES Baltasar Porcel, y expresó su solidaridad con el docente afectado. «En esta cuestión siempre nos encontrarán del lado de la convivencia, el respeto y la defensa de los derechos de todas las personas», señalan desde el equipo de gobierno.
En este sentido, consideran que las declaraciones del PSOE responden a una «voluntad de generar polémica innecesaria».
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