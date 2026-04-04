Médicos del Mundo señala los «bulos» sobre la asistencia sanitaria a migrantes

Médicos del Mundo lamenta las «argumentaciones erróneas» y los «bulos» que se escucharon en el pleno del Parlament del pasado martes acerca de la asistencia sanitaria a personas migrantes en Balears.

Entre otras cuestiones, la entidad salió al paso para recordar que estas personas son minoría en el sistema sanitario, que su atención no supone un coste económico determinante y que sí contribuyen al funcionamiento de la sanidad pública, dado que esta se financia mediante impuestos indirectos al consumo como el IVA.

El debate surgió el pasado martes cuando la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, preguntó a la presidenta del Govern, Marga Prohens, por el coste que tiene para las arcas públicas la atención de migrantes en situación administrativa irregular.

Según la líder de los de Santiago Abascal, estas personas acaparan cada día 300 citas diarias en los centros de salud de Atención Primaria, es decir, unas 100.000 al año, lo que definió como «un saqueo» que cierra la puerta a las personas «que pagan sus impuestos».

Dos días después, Médicos del Mundo salió al paso de algunas de estas afirmaciones, que consideró que están basadas «en el desconocimiento de la realidad» o en «el uso de falsedades como herramienta política de ética cuestionable».

Las personas en situación irregular, apuntó la entidad en un comunicado, son una «exigua minoría» respecto al 1,25 millones de habitantes de Balears y no constituyen «en absoluto» un factor determinante de los problemas de nuestro sistema sanitario.

En el archipiélago no existen datos sobre el consumo de recursos sanitarios por la población inmigrante, en situación regular o irregular, y los únicos estudios basados en datos realizados en otras comunidades autónomas revelan que estas utilizan los servicios sanitarios «en mucha menor medida que las personas nacidas en España».

Por ello, el acceso a los servicios sanitarios por las personas inmigrantes que residen en Balears, sea cual sea su situación administrativa, «no significa un coste económico determinante».

Afirmar lo contrario, criticó Médicos del Mundo en una referencia velada a las palabras de la parlamentaria de Vox, es «desconocer o tergiversar la realidad».

Sin embargo, apuntó la organización, la denegación de una atención primaria normalizada para personas en situación administrativa irregular conlleva que la única vía de atención posible sea a través de los servicios de urgencias u hospitales.