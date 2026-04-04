Familias se reúnen en Palma en unas jornadas de sensibilización sobre el autismo

La sede del Casal de Barri Joan Alcover, en Palma, ha acogido este sábado una jornada de sensibilización y formación sobre el autismo, organizada por la asociación NNST/Autismo Mallorca, con motivo del Día Mundial de este trastorno, celebrado el pasado 2 de abril. El encuentro, de acceso gratuito y abierto a toda la ciudadanía, ha reunido a una docena de padres interesados en comprender mejor el autismo desde una perspectiva centrada en el pensamiento del individuo.

Durante todo el día, entre las 9:30 y las 19 horas, se desarrollaron diferentes bloques temáticos centrados en cuestiones clave, como el funcionamiento del cerebro autista, el procesamiento sensorial, la diversidad comunicativa, la selectividad alimentaria o el bienestar en las personas autistas. Las sesiones combinaron pequeñas explicaciones con espacios de conversación y participación colectiva entre los asistentes.

Las charlas se estructuraron en sesiones de aproximadamente una hora, separadas por breves pausas. Por la mañana, las sesiones han sido más introductorias, con el objetivo de que los asistentes comprendieran todo lo que hay que saber sobre el autismo. Mientras tanto, por la tarde, se han tratado cuestiones relacionadas con el bienestar y el camuflaje social. La jornada ha concluido con una dinámica participativa en la que los asistentes pudieron plantear preguntas y compartir experiencias.

Debate entre los asistentes

El psicopedagogo especializado en neurodivergencias y experto en autismo, Carlos Jiménez, ha sido el encargado de conducir las charlas, que se desarrollaron en formato de exposición breve seguida de tertulia abierta. De este modo, los asistentes pudieron compartir experiencias personales, plantear dudas y debatir sobre los distintos temas tratados.

Durante su intervención, Jiménez ha destacado algunos aspectos relevantes que afectan a muchas personas autistas. “Hay estudios que dicen que las personas autistas duermen menos que las personas neurotípicas”, ha explicado durante las primeras charlas del día. También ha abordado el tema del camuflaje social, señalando que “los autistas suelen pedir disculpas constantemente, aumentar el uso de gestos e intentar buscar expresiones para relacionarse con la gente”, entre otras estrategias.

Actividades para los niños y apoyo a las familias

Además de las charlas, la asociación ha habilitado un espacio en su oficina para que los niños puedan participar en actividades lúdicas como juegos de mesa, pompas y otras propuestas de ocio en un ambiente pensado para ellos. La idea, según Tamara Beier, presidenta de la asociación Autismo Mallorca, era que “mientras los niños realizaban estos juegos, los padres podrían acudir tranquilamente a las charlas”.

Según explicó Beier, el objetivo de estas jornadas es “facilitar el acceso a información y recursos a todas las familias, especialmente a aquellas que no pueden permitirse formación especializada”. También ha subrayado que “las familias necesitan herramientas y ayudas, y que ellos están aquí para proporcionárselas”.