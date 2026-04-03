La EMT de Palma reforzará sus servicios de cara al partido entre el RCD Mallorca y el Real Madrid del sábado

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma reforzará sus servicios de cara al partido entre el RCD Mallorca y el Real Madrid del sábado a las 16.15 horas en el Estadi Son Moix.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se reforzarán las líneas L8 y L33 para atender a los usuarios que acudan al recinto deportivo y vuelvan al centro de Palma tras el partido.

Estos refuerzos se suman a los servicios habituales, que en esa franja horaria están pasando con una frecuencia media aproximada de 12 minutos.

Al finalizar el partido, los usuarios podrán acceder a los autobuses tanto de la L8 como de la L33 que estarán aparcados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis.

En sentido centro ciudad, la L8 realizará su recorrido habitual hasta el área de Intercanvi de Sindicat. El refuerzo especial de la línea 33 acercará a los vecinos de Camp Redó, s'Escorxador y otros por el corredor de General Riera hasta Son Fuster, pasando también por el área de intercambio de plaça d'Espanya y facilitando el enlace con otras líneas.

Por su parte, los usuarios de Bicipalma pueden utilizar la estación virtual que se encuentra en las inmediaciones del Estadi Mallorca Son Moix.