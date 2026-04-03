Las ayudas al alquiler de 2026 en Baleares llegarán tarde por el retraso del Plan Estatal de Vivienda

La convocatoria de ayudas al alquiler correspondiente a 2026 se retrasará previsiblemente hasta principios de 2027. Según fuentes del Govern balear, este posible aplazamiento es una consecuencia directa del retraso del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que ya acumula entre tres y cuatro meses de demora respecto a la previsión inicial. La Conselleria de Vivienda recuerda que la tramitación de la convocatoria no puede iniciarse hasta que el plan sea aprobado por el Consejo de Ministros y se firme el convenio posterior entre el Ministerio y la comunidad autónoma.

En los últimos meses, el calendario de aprobación del plan estatal ha ido sufriendo sucesivos retrasos. Así, se presentó el plan de manera general en octubre, y en un principio se esperaba que fuera aprobado a finales de 2025. Posteriormente, la fecha se desplazó a marzo o abril de 2026, y ahora se prevé que la aprobación podría producirse en torno a mayo, aunque el Gobierno mantiene la intención de adelantarse antes de ese mes.

Con este retraso, resulta muy difícil que la convocatoria de ayudas de 2026 pueda abrirse en las fechas habituales, entre mediados de noviembre y diciembre. La aprobación del plan y la firma del convenio son pasos imprescindibles antes de adaptar las bases autonómicas y abrir el plazo de solicitud, lo que previsiblemente trasladará la convocatoria a los primeros meses de 2027.

Desde la Conselleria insisten en que este retraso no implica la desaparición de las ayudas. Las subvenciones se mantendrán, pero su solicitud se retrasará, coincidiendo con el primer ejercicio completo de aplicación del nuevo plan estatal.

Ampliar el límite de 900 euros

Además, la aprobación del plan estatal es especialmente relevante para Baleares, ya que podría permitir elevar los límites del alquiler. Hasta ahora, tan solo podían acogerse a estas ayudas pisos con un alquiler máximo de hasta 900 euros mensuales, un hecho que había generado críticas tanto por parte del Govern autonómico como de los ciudadanos teniendo en cuenta la situación actual del mercado inmobiliario en las islas. No obstante, con la aprobación del plan estatal de vivienda podría aumentarse este límite, siempre en coordinación con el convenio con el Estado.

En resumen, el retraso de la convocatoria de 2026 es una consecuencia directa del calendario estatal, y aunque afectará al periodo de solicitud, las ayudas seguirán existiendo y podrán pedirse, previsiblemente, a comienzos de 2027.

Ayudas 2025

Cabe señalar que esta misma semana el Govern ha resuelto el primer pago de las ayudas al alquiler de vivienda de 2025, por un importe de 1,6 millones de euros, dirigido a 662 personas beneficiarias. La resolución de pago se ha publicado este martes en el BOIB.

En su distribución por islas, el primer pago de las ayudas al alquiler de 2025 se ha concedido a 506 personas en Mallorca, por un importe de 1,2 millones de euros; a 122 personas en Menorca, por cerca de 296.000 euros; a 28 personas en Ibiza, por importe de 79.000 euros, y a 6 personas en Formentera, por importe de 18.000 euros.

De acuerdo con las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, estas ayudas cubren alquileres de hasta 900 euros al mes como máximo, una cuantía insuficiente en las islas teniendo en cuenta la situación de la vivienda en el archipiélago, tal como ha trasladado el Ejecutivo autonómico reiteradamente al Gobierno central.

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En cuanto al Bono Alquiler Joven, que tiene las mismas limitaciones de los alquileres que se pueden acoger al mismo, se ha resuelto el segundo pago de estas ayudas dirigidas a jóvenes de hasta 35 años. Las dos resoluciones aprobadas, de la convocatoria 2024-2025, suman un importe global de cerca de 1 millón de euros y llegan a 248 personas beneficiarias. La segunda resolución de pago también se ha publicado este martes en el BOIB.