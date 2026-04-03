El tiempo en Baleares hoy: Viernes Santo de sol en Mallorca

El Viernes Santo llega a Baleares con ambiente estable, cielos despejados y temperaturas al alza, una combinación que invita a disfrutar de la jornada festiva al aire libre. Sin embargo, no todo será calma: la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos por fenómenos costeros y viento, especialmente en el norte del archipiélago.

Sol y estabilidad en Mallorca

En Mallorca predominarán los cielos poco nubosos o despejados durante prácticamente toda la jornada, gracias a la influencia de las altas presiones que se extienden desde el Atlántico hacia Europa.

Este escenario favorecerá un ambiente primaveral y estable, ideal para las procesiones y los planes de Semana Santa, sin previsión de lluvias.

Avisos por mala mar en la isla

A pesar del buen tiempo, la jornada estará marcada por el viento y el estado del mar. Mallorca se encuentra en aviso por fenómenos costeros, mientras que en Menorca el riesgo es mayor, con alerta naranja, además de avisos por viento.

Las previsiones apuntan a rachas intensas de viento del norte, que afectarán especialmente al norte de Baleares, pudiendo complicar la situación marítima y las actividades en la costa.

Temperaturas en ascenso

En cuanto a los termómetros, se espera un ligero ascenso de las temperaturas máximas, en línea con la tendencia general en buena parte del país.

Las mínimas, por su parte, se mantendrán sin grandes cambios, en una jornada que, en conjunto, será más cálida y agradable que en días anteriores.

Precaución en la costa durante la jornada festiva

Desde AEMET recomiendan extremar la precaución en zonas costeras, especialmente en puntos expuestos al viento y al oleaje, a pesar de la sensación general de buen tiempo.

Así, Mallorca vivirá un Viernes Santo de contraste: sol y estabilidad en el interior y en las ciudades, pero con condiciones más adversas en el mar, en una jornada clave de la Semana Santa en la isla.