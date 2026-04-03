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Más de 1.000 estudiantes participan en las pruebas de catalán de la EBAP

Este programa formativo tiene como objetivo reforzar las competencias lingüísticas en catalán de los trabajadores del sector público

Archivo - Examen de catalán de la EBAP.

Archivo - Examen de catalán de la EBAP. / CONSELLERIA DE PRESIDENCIA - Archivo

EP

Palma

Un total de 1.046 alumnos han participado en las pruebas de evaluación de los cursos de catalán impartidos por la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), dentro del Plan de Lengua Catalana 2025.

Estos estudiantes se han formado en los distintos cursos de catalán, en una convocatoria que ha incluido los niveles B2, C1 y C2, así como el certificado de lenguaje administrativo, según ha explicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en una nota de prensa.

La oferta formativa ha incluido 16 cursos en línea, con una duración de 64 horas cada uno y un total de 910 plazas ofertadas, posteriormente ampliadas a 1.046. Además, se han organizado talleres de expresión oral presenciales en Mallorca, con todas las plazas cubiertas.

Distribuidos por islas, en Mallorca ha habido 861 alumnos, en Menorca 91, en Eivissa 84 y en Formentera diez. Si se tiene en cuenta el nivel, 176 estudiantes se han presentado a las pruebas del B2, 293 al C1, 255 al C2 y 322 en lenguaje administrativo.

Noticias relacionadas y más

Este programa formativo tiene como objetivo reforzar las competencias lingüísticas en catalán de los trabajadores del sector público y contribuir a una administración "más accesible y eficiente".

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