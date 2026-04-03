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Los aeropuertos de Baleares operan este Viernes Santo 987 vuelos, un 6% menos que el año pasado

Palma concentra la mayoría de operaciones en una jornada clave de Semana Santa

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España).

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). / Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EP

Redacción Digital

Palma

Los aeropuertos de Baleares registran este Viernes Santo, 3 de abril, un total de 987 vuelos, una cifra que supone un descenso del 6% respecto al año pasado, cuando se alcanzaron las 1.050 operaciones durante la misma festividad.

A pesar de tratarse de uno de los días más importantes de la Semana Santa, el calendario, que en 2025 cayó el 18 de abril, explica en parte esta variación en el tráfico aéreo.

Palma lidera el volumen de vuelos

El aeropuerto de Palma vuelve a concentrar la mayor actividad, con 735 vuelos programados a lo largo de la jornada. Sin embargo, esta cifra también refleja una ligera caída frente a los 771 vuelos registrados el pasado año.

La infraestructura palmesana continúa siendo el principal punto de entrada y salida del archipiélago, especialmente en fechas clave como Semana Santa, cuando se incrementan los desplazamientos turísticos y de residentes.

Descenso generalizado en el resto de islas

La tendencia a la baja se repite en el resto de aeropuertos del archipiélago. En Aeropuerto de Ibiza se operarán 194 vuelos, frente a los 212 del año pasado, mientras que en el Aeropuerto de Menorca están previstos 58 movimientos, por debajo de los 67 registrados en 2025.

Un Viernes Santo con alta movilidad, pero menos operaciones

Aunque el número de vuelos desciende ligeramente, la jornada sigue siendo una de las más activas del periodo festivo, con miles de pasajeros transitando por los aeropuertos baleares.

Noticias relacionadas y más

La diferencia respecto al año anterior no implica necesariamente una menor afluencia turística, sino que responde a factores como el calendario, la planificación de aerolíneas y la distribución de la demanda a lo largo de toda la Semana Santa.

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