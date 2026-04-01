El aeropuerto de Palma registra retrasos puntuales por la huelga de trabajadores de tierra
En concreto, se registran tres retrasos en las salidas y ocho demoras en las llegadas
El aeropuerto de Palma registra a primera hora de este miércoles práctica normalidad por la huelga de trabajadores de tierra con retrasos puntuales.
En concreto, se registran tres retrasos en las salidas y ocho demoras en las llegadas, según la información de Aena consultada por Europa Press.
El aeropuerto de Eivissa, que también se ve afectado por la huelga de los trabajadores de tierra, no registra incidencias.
Cabe recordar que CCOO, UGT y USO han convocado una huelga indefinida para los trabajadores de tierra de Groundforce a partir del lunes 30 de marzo, que se realiza en tres franjas horarias diferentes y afectará a los 12 aeropuertos donde opera la compañía con paros los lunes, miércoles y viernes.
De esta forma, esta huelga se llevará a cabo entre las 5.00 y las 7.00 horas, entre las 11.00 y las 17.00 y entre las 22.00 y las 00.00 de manera indefinida.
La huelga afecta a los servicios de 'handling' (asistencia en tierra) en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma, Eivissa, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao.
La convocatoria responde al "incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo", según los sindicatos, quienes señalan que la empresa interpreta de manera unilateral los artículos del convenio, lo que "en la práctica, está suponiendo una pérdida directa de poder adquisitivo".
CCOO, por su parte, denuncia que la empresa está utilizando una interpretación restrictiva del artículo 96 del convenio "para dejar sin efecto lo establecido en el artículo 94, que asegura la actualización salarial conforme a la inflación acumulada desde 2022".
Asimismo, CCOO acusa a la dirección de haber aplicado recortes en las subidas salariales pactadas para determinados grupos profesionales, "lo que constituye un incumplimiento directo del convenio colectivo vigente y genera desigualdades injustificadas dentro de la propia plantilla".
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