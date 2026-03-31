“He visto villas llenas de basura”: así es el trabajo de un especialista en vaciados de viviendas en Mallorca

Juan José Salvà sabe venderse, y bien. El especialista en vaciados, de 33 años, comienza la entrevista enumerando los medios en los que ya ha aparecido. Incluso lleva consigo un artículo casi listo para publicar. Y destaca desde el principio un dato llamativo: cada vez tiene que vaciar más viviendas y casas de extranjeros en la isla. Sus tarifas oscilan entre 2.000 y unos 15.000 euros, según el volumen del trabajo.

¿Por qué alguien se dedica a vaciar viviendas?

Mi padre ya fundó una empresa dedicada a vaciar casas. Yo llevo también 15 años en este trabajo.

¿Cuántos casos ha gestionado desde entonces?

En Baleares he participado en unos 1.100 casos. La mayoría de situaciones relacionadas con el síndrome de Diógenes han surgido desde la pandemia. Con la cuarentena hubo un aumento enorme de viviendas insalubres. Antes teníamos entre diez y 15 casos al año. Ahora son cuatro o cinco al mes de media. Y desde principios de 2026 han vuelto a aumentar, especialmente entre extranjeros.

¿A qué lo atribuye?

En general, muchas personas que emigraron a Mallorca hace décadas están llegando a cierta edad y se sienten solas. Afecta a todas las nacionalidades, pero llama la atención el número de alemanes. Además, cada vez hay más casos de alemanes que vienen a la isla por unos meses, alquilan una vivienda y la dejan en muy mal estado en poco tiempo. Detrás suele haber problemas mentales o familiares, muchas veces tras una separación.

Muchas personas que emigraron a Mallorca hace décadas están llegando a cierta edad y se sienten solas

¿Por qué hace tanto hincapié en los extranjeros?

Un alemán o cualquier extranjero a menudo no conoce las normas ni los procedimientos en España. Y por la barrera del idioma no se atreve a contactar con las autoridades o ni siquiera sabe a quién acudir. Eso genera desconfianza hacia las instituciones.

¿Qué perfil tienen los extranjeros cuyas casas vacía?

Lo habitual es que afecte a personas mayores, pero también hay casos de unos 40 años. Entre los más jóvenes, muchas veces han sido abandonados por su pareja, que regresa a su país de origen. A partir de los 60 años, son personas que viven completamente solas en la isla, sin red familiar. Muchos son propietarios de villas en zonas como Costa de la Calma o Port d’Andratx, o grandes fincas. En el caso de los alemanes, rara vez son inquilinos. He visto villas completamente llenas de basura.

¿Cuántos alemanes están afectados?

Calculo que entre un 1% y un 4% de los alemanes residentes en la isla. Puede empezar acumulando ropa, no solo basura. Pero llega un punto en el que pierden el control y la vivienda acaba totalmente deteriorada.

Puede empezar acumulando ropa, no solo basura. Pero llega un punto en el que pierden el control y la vivienda acaba totalmente deteriorada.

¿Qué niveles de deterioro existen?

Hay tres niveles. El primero es desorden y acumulación leve, aún con cierto control. El segundo ya impide el uso normal de la vivienda. Y el tercero es un estado extremo, con gran cantidad de basura y aislamiento total de la persona, que deja incluso de salir a la calle. No siempre son personas solas: también he visto parejas viviendo así, completamente aisladas.

¿Algún caso reciente especialmente impactante?

Una mujer de unos 45 años en el Paseo Marítimo de Palma, con alto nivel de vida. El propietario me llamó porque dejó de pagar el alquiler. Había fallecido tras un ictus y llevaba tiempo sin salir de casa. El piso estaba completamente lleno de basura. Pedía comida a domicilio constantemente y además tenía problemas con el alcohol; había muchas botellas de champán.

¿Quién suele contactar con usted?

En el caso de españoles, suelen ser familiares o amigos. En extranjeros, más bien vecinos o comunidades. Avisar a servicios sociales muchas veces no sirve. Por eso intento impulsar un protocolo claro con las autoridades.

¿Cómo es la colaboración con las instituciones?

Prácticamente inexistente. No hay personal o no quieren implicarse. Depende mucho de cada trabajador social.

¿Tiene formación psicológica?

La he adquirido con la experiencia de estos 15 años.

¿En qué consiste ese asesoramiento?

No puedo tratar como un psicólogo, pero sí enseñar a organizar, limpiar y mantener la vivienda. Muchos pueden pagar una limpieza, pero mi objetivo es evitar que la situación llegue a ese extremo.

No puedo tratar como un psicólogo, pero sí enseñar a organizar, limpiar y mantener la vivienda

Contacto de Juan José Salvà y su empresa Vaciados Group Luxe: 613 085 111