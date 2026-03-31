El PSOE apoyará el paquete de medidas del Govern para paliar los efectos de la Guerra de Irán

El PSIB-PSOE apoyará el decreto ley de medidas del Govern para paliar los efectos de la Guerra de Irán en Baleares, aunque reclama que incorpore ayudas sociales directas. Así lo ha expresado esta mañana el portavoz socialista, Iago Negueruela, destacando que el Ejecutivo les ha facilitado el decreto ley.

En este sentido, el socialista ha agradecido el talante del vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, por "haber podido discutir durante estos días aspectos técnicos". Según Negueruela, el decreto incluye ayudas al sector agrario, pesquero, transportes y distribución, entre otros. También incorpora deducciones por el incremento de las hipotecas variables, así como la actualización de los sueldos de los funcionarios públicos.

"El Partido Socialista ve cumplida una parte de sus expectativas, toda la parte económica y las deducciones y el apoyo a autónomos y el apoyo a transportistas, pero se reunirá con los sectores y reclamará mejoras en todo caso en la parte social", ha apuntado Negueruela.

Vox se lo piensa

En el caso de Vox, todavía no ha decidido si darán apoyo a la propuesta del Govern. En este sentido, los de Abascal han presentado un conjunto de 13 propuestas para reforzar el decreto ley agrupadas en seis bloques: rebaja fiscal, apoyo al sector primario, respaldo a autónomos y pymes, protección de las familias trabajadoras, refuerzo industrial y eficiencia del gasto público. Así, Vox esperará a ver el documento final para ver si se incluyen sus peticiones y tomar una decisión al respecto.

Por su parte, desde Més per Mallorca tampoco tienen tomada la decisión. Los ecosoberanistas analizarán las medidas incluidas y las que se han quedado fuera para determinar el sentido de su voto.

Más de 160 millones de euros

Cabe recordar que el Govern movilizará más de 160 millones de euros para paliar los efectos de la Guerra de Irán en Baleares. Así lo anunció el pasado viernes la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, tras reunirse con agentes sociales, sectores económicos, consells insulares y ayuntamientos.

Cinco grandes ámbitos de actuación

El paquete se articula en cinco grandes bloques que combinan apoyo financiero, ayudas directas y medidas estructurales.

En primer lugar, el Govern activa un importante mecanismo de apoyo a la liquidez de las empresas y autónomos con una movilización de 75 millones de euros en líneas de crédito a través de ISBA. Estas líneas incluyen una aportación pública destinada a financiar el 100% del coste de los avales y el 90% de los intereses, con el objetivo de facilitar al máximo el acceso al crédito en un contexto de incertidumbre e incremento de costes.

Ayudas directas

En segundo lugar, el paquete incluye 36,75 millones de euros en ayudas directas dirigidas a los sectores económicos más afectados. De esta cantidad, 13,5 millones de euros se destinan al sector primario, con medidas para compensar los sobrecostes en gasóleo agrario y pesquero, alimentación del ganado, fertilizantes y otros insumos, así como para fomentar inversiones y el consumo de producto local.

Otros 9,75 millones de euros se dirigen al sector del transporte, con ayudas específicas para el transporte de mercancías, el transporte discrecional y el sector del taxi, así como una línea para el desguace de vehículos, una demanda del sector.

Finalmente, 13,5 millones de euros se destinan a los sectores industrial, de la construcción y el comercio, con ayudas para compensar los sobrecostes del transporte y de las materias primas, apoyo a empresas exportadoras y una nueva convocatoria extraordinaria de bonos comerciales y de alimentación.

En tercer lugar, el Govern incorpora un conjunto de medidas orientadas a agilizar la tramitación de las ayudas, mediante modificaciones normativas que permitan reducir la carga administrativa y programas temporales para reforzar los equipos de gestión con más personal público, con el objetivo de acortar los plazos de resolución.

Medidas fiscales

El cuarto bloque hace referencia a las medidas fiscales, con un impacto estimado de 4 millones de euros. Por un lado, se recupera la deducción autonómica en el IRPF para compensar el incremento del coste de las hipotecas a tipo variable, con el fin de aliviar la carga financiera de las familias afectadas por la subida de los tipos de interés.

Por otro lado, se establece una bonificación del 50% de las tasas portuarias para empresas de servicios, así como una bonificación del 100% para los pescadores profesionales, inicialmente hasta el 30 de junio, con posibilidad de ampliación hasta el 30 de septiembre.

Finalmente, el quinto bloque contempla una dotación de 45 millones de euros para la revisión de precios en contratos de obra pública y servicios, con el objetivo de adaptarlos a la actual escalada de precios y garantizar la viabilidad de las adjudicaciones.

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Todas estas medidas tendrán en cuenta la realidad de la doble insularidad de Menorca y Eivissa, y la triple insularidad de Formentera.