Las pernoctaciones han bajado un 5 % en Baleares hasta febrero

Baleares ha recibido 267.670 turistas entre enero y febrero, cifra que supone un descenso del 0,3 %, que han realizado 936.143 pernoctaciones entre hoteles, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural, un 5 % menos, unas 50.000 menos que los dos primeros meses del año pasado.

Solo en el mes de febrero han llegado a Baleares 177.701 viajeros, un 4,3 % menos que ese mes del año pasado, que han realizado 655.859 pernoctaciones en hoteles, apartamentos turísticos y agroturismos, un 6,3 % menos, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los hoteles de Baleares han alojado a 160.241 viajeros en febrero, un 5,4 % menos que ese mes del año pasado, que han hecho 585.975 pernoctaciones, un 6,5 % menos que en febrero de 2025.

Los alojamientos de turismo rural han recibido a 9.977 viajeros, un 0,1 % menos, que han pasado 26.553 noches en ellos, un 13 % menos.

En cuanto a los apartamentos turísticos, han sido elegidos como alojamiento por 7.483 viajeros en febrero, un 19,3 % más, que han realizado 43.331 pernoctaciones en estos establecimientos, un 1,2 % más que ese mes del año pasado.

El índice de precios de alojamientos de turismo rural ha bajado un 4,5 % en Baleares, más que el descenso nacional del 0,2 % en febrero.

Datos nacionales

Canarias se consolidó en febrero como principal destino turístico para quienes optan por pernoctar en apartamentos turísticos; la Comunidad Valenciana encabezó las estancias en campings y Castilla y León destacó, una vez más, en turismo rural.

Estas son las principales conclusiones de la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) de febrero, que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las estancias en este tipo de alojamientos superaron los 6,6 millones en febrero, lo que supone un aumento del 0,2 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

Por tipo de establecimientos

Los hospedajes en apartamentos crecieron un 0,8 por ciento y las de turismo rural un 2,4% respecto al mismo mes de 2025. Por el contrario, las de campings descendieron un 1,4% y las de albergues un 4,4%.

Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,3 millones de pernoctaciones, aunque registró un descenso del 4,2% respecto a febrero de 2025. Pese a ello, tuvo el mayor grado de ocupación, con el 88,6% de los apartamentos ofertados.

Las estancias en establecimientos de turismo rural se incrementaron un 12,8 por ciento en Castilla y León respecto a febrero de 2025, con más de 87.000. Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 44,9%.

Comunidad Valenciana fue el destino preferido en campings, con más de 600.000 pernoctaciones y alcanzó también el mayor grado de ocupación, con el 69,7% de las parcelas ofertadas. Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el lugar escogido preferentemente, con más de 313.000 estancias.

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La Comunidad de Madrid, por su parte, lideró en febrero las estancias en albergues, al registrarse 107.000. Y ello a pesar de que el hospedaje en este tipo de establecimientos disminuyó un 4,4 por ciento.