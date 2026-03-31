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Metges del Món en Baleares cerró 2025 con 1.233 casos de barreras en la atención sanitaria

Imagen de archivo del hospital Son Espases.

Imagen de archivo del hospital Son Espases. / DM

EFE

Palma

Metges del Món Illes Balears contabilizó en 2025 un total de 1.233 casos de barreras de atención sanitaria que afectaron a 551 personas, lo que implica que cada uno sufrió de media 2,2 barreras.

En un comunicado publicado este martes, la organización ha explicado que, según sus datos internos, la mayoría de las personas que enfrentaron barreras fueron mujeres cis, puesto que representaron el 76,8 % del total.

La entidad ha reconvertido el 7 de abril en el Día Mundial de la (casi) Salud para visibilizar que, aunque todavía hay un sistema público fuerte que protege, funciona y salva vidas, persisten grietas que impiden que llegue a todas las personas.

A las mujeres les siguen los hombres cis con un 18,7 %, las mujeres trans (4,3 %) y hombres trans (0,2 %).

En cuanto a la nacionalidad, ha destacado que el 77,8 % de las personas afectadas eran de origen latinoamericano, mientras que un 6,3 % provenían del norte de África.

Por tipología, en 2025 se registraron 475 casos de barreras discriminatorias, 65 de barreras físicas, 106 de carácter económico, 522 relacionadas con el acceso a la información y 65 de tipo cultural.

No obstante, Metges del Món ha advertido de que estos datos deben interpretarse como una aproximación parcial a la realidad, ya que representan únicamente la punta del iceberg.

Además, la entidad no cuenta con presencia continuada en todo el archipiélago ni con capacidad para alcanzar a la totalidad de la población en situación de vulnerabilidad, lo que sugiere que la magnitud real del problema podría ser significativamente mayor.

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Así pues, a pesar de los avances, la entidad insiste en que la sanidad sigue siendo "casi" universal, puesto que los pasos datos en esta dirección no logran restablecer el acceso universal completo al sistema sanitario, al persistir vacíos importantes.

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