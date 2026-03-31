La mejor nevada del año de Mallorca incrementa las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber

La Serra de Tramuntana se cubre de blanco y los embalses de Gorg Blau y Cúber mejoran sus reservas. "La mejor nevada de los últimos tres años", afirmó el meteórologo Albert Darder después de visita al Puig Major, después de que las previsiones de la Aemet para el fin de semana en Mallorca se cumplieran.

Los embalses de Gorg Blau y Cúber mejoran levemente su situación respecto a la semana anterior. Sus reservas han pasado de un 67'71 a un 67'88%, según la última actualización que ha publicado Emaya este lunes.

Tendencia distinta en Cúber y Gorg Blau

Aunque la situación global sea levemente mejor, en términos individuales los datos son distintos. El embalse de Cúber ha bajado su reserva hídrica, ya que el 23 de marzo presentaba un 69'66, hace dos semanas superaba el 70% (70'19%) y ahora su porcentaje es del 67'96%.

El caso de Gorg Blau, que tiene una mayor capacidad, es completamente el contrario porque sus datos están mejorando. Hace dos semanas contaba con un 66'14%, siete días atrás era del 66'47% y este lunes supera el 67% con el mejor registro de las últimas semanas (67'83%).

Mayores precipitaciones en Mallorca

Las cinco estaciones de Baleares que acumularon una mayor precipitación están en Mallorca. La que recogió un mejor dato fue la del Puerto de Sóller con un registro de 52 mm, seguida de la de Son Torrella en Escorca (42'6mm), Bunyola en la Sierra de Alfabia (39'4 mm), la Universidad en Palma (39 mm), seguido de Lluc en Escorca (32'6 mm).

Mejoran respecto a final de año

La situación a final del año pasado fue peor. Los embalses no llegaban al 30% de la capacidad, en cambio las precipitaciones de los últimos meses han disparado las reservas, que presentan un buen registro.

Previsión meteorológica esta semana

Según la previsión meteorológica de la AEMET, el miércoles debería ser el día con mayores precipitaciones y una cota de nieve de 1.100 metros. La Semana Santa marca la semana y se estará pendiente del cielo para que no se suspenda ninguna procesión.