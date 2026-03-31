Malestar entre los pacientes por los cambios en la Unidad de Arritmias de Son Espases: "Ya no funciona igual"

Pacientes de la Unidad de Arritmias del servicio de Cardiología de Son Espases han expresado su malestar por los cambios organizativos que se han introducido en los últimos meses y que, según denuncian, han supuesto la pérdida de parte de la atención personalizada que recibían hasta ahora. Entre las quejas figura la desaparición del teléfono específico de la unidad y el fin del sistema por el que las enfermeras remitían comunicaciones periódicas a los usuarios con dispositivos de control de arritmias.

Fuentes sanitarias consultadas por este diario confirman que en la unidad se han producido cambios en la organización del seguimiento de estos pacientes. Hasta hace unos meses, explican, los usuarios portadores de dispositivos como holters subcutáneos contaban con una vía telefónica directa para consultar incidencias y con un control más individualizado de los registros, que revisaba personal de enfermería. En los últimos meses, ese sistema se ha modificado y para hacer el seguimiento han contratado a una empresa que se encarga de la monitorización, lo que, según estas mismas fuentes, ha reducido la atención directa al paciente. Ahora, sostienen, esa atención "ya no es tan personalizada", lo que ha generado inquietud entre algunos afectados.

Una de ellas es Pepi Mateos, de 52 años y vecina de Portocristo, paciente de esta unidad. Explica que después de la implantación del dispositivo se le indicó que el sistema permitiría controlar a distancia posibles alteraciones del ritmo cardíaco y que recibiría comunicaciones periódicas. Sin embargo, asegura que hace meses que ese seguimiento "ya no funciona igual": "Intento contactar con la Unidad de Arritmias, pero me derivan al servicio de Cardiología general y me han dicho que ya no envían las cartas que recibíamos antes los pacientes". Hace meses que tiene el aparato apagado, asegura, pero desde Son Espases no se han puesto en contacto con ella para alertar de que ya no reciben su registro.

Usuarios como ella aseguran haberse quedado sin un canal específico al que dirigirse cuando tienen dudas sobre el funcionamiento del dispositivo o sobre posibles episodios de arritmia. La pérdida de ese teléfono, según apuntan las fuentes consultadas, ha sido uno de los cambios que ha generado inquietud entre los pacientes, especialmente en un ámbito como el cardiológico, donde disponer de una respuesta rápida también aporta tranquilidad.

Desde el Ib-Salut, sin embargo, rebajan las críticas y niegan un retroceso en la atención a los pacientes. Aseguran, de hecho, que la unidad de arritmias de Son Espases es una unidad superespecializada que "se ha consolidado" y que está "en constante crecimiento". Según el organismo, en los últimos años se ha pasado de dos médicos electrofisiólogos a cinco (el quinto se incorpora este martes) y de siete enfermeras a once en la actualidad, con una coordinadora de enfermería y dos plazas más ya aprobadas que se materializarán el próximo mes. En total, la plantilla de enfermería pasará de siete a trece profesionales.

El Ib-Salut enmarca los cambios en una reorganización ligada al crecimiento de la unidad y a la incorporación de "nuevas herramientas tecnológicas" para el control de dispositivos como marcapasos, desfibriladores y holters subcutáneos. Estos sistemas, añaden, permiten detectar alertas y remitirlas a la unidad de arritmias para que sean revisadas por un electrofisiólogo, que citará al paciente si es necesario.

Según la administración sanitaria, este modelo "evita hasta 4.000 citas al año" y contribuye a "reducir tiempos de espera". Los pacientes críticos, en cambio, temen que esa reorganización haya recortado una atención más cercana que hasta ahora consideraban especialmente útil.