Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Malestar Pacientes Son EspasesViviendas Suelo RústicoNieve MallorcaDiógenes Empresa Vaciados
instagramlinkedin

El Govern paga 1,6 millones de las ayudas del alquiler de vivienda de 2025

El Govern ha reclamado a Madrid que el máximo de la renta sea superior a los 900 euros

Una vivienda en alquiler.

Una vivienda en alquiler. / Europa Press

EFE

La Dirección General de Vivienda y Arquitectura ha resuelto el primer pago de las ayudas al alquiler de vivienda de 2025, por 1,6 millones de euros, dirigido a 662 personas beneficiarias.

La resolución de pago se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), ha detallado la Conselleria de Vivienda en un comunicado.

En su distribución por islas, el primer pago de las ayudas al alquiler del año pasado se ha concedido a 506 personas en Mallorca, por un importe de 1,2 millones de euros.

También se han aprobado cerca de 296.000 euros de estas ayudas para 122 personas en Menorca; a 28 personas en Ibiza, por importe de 79.000 euros; y a seis personas en Formentera, por 18.000 euros.

De acuerdo con las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, estas ayudas cubren alquileres de hasta 900 euros al mes como máximo, una cuantía insuficiente en las islas teniendo en cuenta la situación de la vivienda en el archipiélago.

El Govern pide un aumento del límite de 900 euros al mes

Así lo ha vuelto a trasladar el Govern balear al Gobierno central, a la vez que, de cara al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, pendiente de aprobación por parte del Consejo de Ministros, el ejecutivo de Marga Prohens ha solicitado o un aumento del límite máximo de la renta de alquiler mensual.

De esta manera, el Govern ha reclamado que el máximo de la renta sea superior a los 900 euros y que se pueda beneficiar de las ayudas una mayor parte de la población en el archipiélago.

En cuanto al Bono Alquiler Joven, que tiene las mismas limitaciones de los alquileres que se pueden acoger al mismo, se ha resuelto el segundo pago de estas ayudas dirigidas a jóvenes de hasta 35 años.

Noticias relacionadas

Las dos resoluciones aprobadas, de la convocatoria 2024-2025, suman un importe global de cerca de 1 millón de euros y llegan a 248 personas beneficiarias. La segunda resolución de pago también se ha publicado este martes en el BOIB.

TEMAS

  • Vivienda
  • Ayudas
  • Govern
  • Mallorca
  • BOIB
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Toni Mora, el albañil de Santa Margalida que convierte las tejas en arte
  2. Hallan 64 trabajadores sin papeles en las obras de reforma de un hotel en Cala Millor
  3. Baleares hace frente a la crisis de Irán con más dinero que nunca en el banco
  4. Nieve en Mallorca en plena primavera: “La mejor nevada en tres años”
  5. FOTOS | Las tejas convertidas en arte de Toni Mora de Santa Margalida, en imágenes
  6. La Serra de Tramuntana se cubre de blanco en plena primavera: “La mejor nevada en tres años”
  7. La mejor nevada del año de Mallorca incrementa las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber
  8. El aeropuerto de Palma sufre retrasos en varios vuelos en el inicio de la huelga de 'handling'

Las pernoctaciones han bajado un 5 % en Baleares hasta febrero

Las pernoctaciones han bajado un 5 % en Baleares hasta febrero

El Govern paga 1,6 millones de las ayudas del alquiler de vivienda de 2025

El Govern paga 1,6 millones de las ayudas del alquiler de vivienda de 2025

Una decena de vuelos retrasados en Palma en el segundo día de la huelga de trabajadores de tierra

Unos 600 alumnos de colegios de Son Gotleu participan en una jornada de ciencia inclusiva

Unos 600 alumnos de colegios de Son Gotleu participan en una jornada de ciencia inclusiva

Colegios, padres y entidades exigen una tarifa regulada de autobús para salidas escolares

Colegios, padres y entidades exigen una tarifa regulada de autobús para salidas escolares

El crecimiento demográfico impacta en el sistema sanitario de Baleares: 180.000 usuarios más en los últimos diez años

El crecimiento demográfico impacta en el sistema sanitario de Baleares: 180.000 usuarios más en los últimos diez años

Més señala al director general de Agricultura por la venta de s'Esplet: "Se benefició un conocidísimo empresario agrícola mallorquín"

El Consell de Mallorca movilizará 84 millones de euros para hacer frente al impacto económico de la guerra de Irán

El Consell de Mallorca movilizará 84 millones de euros para hacer frente al impacto económico de la guerra de Irán
Tracking Pixel Contents