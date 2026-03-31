El Govern paga 1,6 millones de las ayudas del alquiler de vivienda de 2025

La Dirección General de Vivienda y Arquitectura ha resuelto el primer pago de las ayudas al alquiler de vivienda de 2025, por 1,6 millones de euros, dirigido a 662 personas beneficiarias.

La resolución de pago se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), ha detallado la Conselleria de Vivienda en un comunicado.

En su distribución por islas, el primer pago de las ayudas al alquiler del año pasado se ha concedido a 506 personas en Mallorca, por un importe de 1,2 millones de euros.

También se han aprobado cerca de 296.000 euros de estas ayudas para 122 personas en Menorca; a 28 personas en Ibiza, por importe de 79.000 euros; y a seis personas en Formentera, por 18.000 euros.

De acuerdo con las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, estas ayudas cubren alquileres de hasta 900 euros al mes como máximo, una cuantía insuficiente en las islas teniendo en cuenta la situación de la vivienda en el archipiélago.

El Govern pide un aumento del límite de 900 euros al mes

Así lo ha vuelto a trasladar el Govern balear al Gobierno central, a la vez que, de cara al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, pendiente de aprobación por parte del Consejo de Ministros, el ejecutivo de Marga Prohens ha solicitado o un aumento del límite máximo de la renta de alquiler mensual.

De esta manera, el Govern ha reclamado que el máximo de la renta sea superior a los 900 euros y que se pueda beneficiar de las ayudas una mayor parte de la población en el archipiélago.

En cuanto al Bono Alquiler Joven, que tiene las mismas limitaciones de los alquileres que se pueden acoger al mismo, se ha resuelto el segundo pago de estas ayudas dirigidas a jóvenes de hasta 35 años.

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Las dos resoluciones aprobadas, de la convocatoria 2024-2025, suman un importe global de cerca de 1 millón de euros y llegan a 248 personas beneficiarias. La segunda resolución de pago también se ha publicado este martes en el BOIB.