El crecimiento demográfico impacta en el sistema sanitario de Baleares: 180.000 usuarios más en los últimos diez años
El número de tarjetas sanitarias ha pasado de 1.097.000 a 1.275.000 en la última década según ha anunciado la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el pleno del Parlament
Prohens defiende la asistencia sanitaria a personas migrantes sin residencia legal que ya están en Baleares, recalcando que "una cosa es la sanidad universal y otra el turismo sanitario al que abre la puerta el nuevo decreto de Pedro Sánchez"
El crecimiento demográfico en Baleares impacta de lleno en el sistema sanitario de las islas con 180.000 usuarios más en la última década. Así lo ha anunciado esta mañana la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el pleno del Parlament, destacando que el aumento poblacional "supone una presión sobre todos los servicios públicos" de las islas, también en lo que respecta a la sanidad.
"En los últimos diez años el número de tarjetas sanitarias, y, por tanto, de usuarios atendidos por nuestro Servicio de Salud ha pasado de 1.097.000 a 1.275.000 tarjetas sanitarias. Es decir, 180.000 usuarios más en el Servicio de Salud en los últimos diez años, 40.000 más en lo que llevamos de legislatura", recalca Prohens. En este sentido, la líder popular asegura que esta situación "obliga a destinar todos los recursos necesarios" por parte del Ejecutivo autonómico, recalcando que a día de hoy "se destinan 240 millones más de presupuesto que el anterior Govern".
Tomar medidas
Asimismo, Prohens destaca la necesidad de tomar medidas para hacer frente al crecimiento demográfico en Baleares. "Tenemos que ser capaces de contener este crecimiento poblacional transformando nuestro modelo económico para no seguir creciendo en volumen ni en necesidad de mano de obra, exigiendo 5 años de residencia mínima para la vivienda asequible, luchando contra la inmigración ilegal y las mafias que la promueven y poniendo fin a las políticas del efecto llamada", determina la presidenta.
Asistencia sanitaria a los inmigrantes
La presidenta del Govern ha defendido la atención sanitaria a personas migrantes sin residencia legal que ya están en Baleares, señalando que "representa un 1% de la asistencia sanitaria" en las islas. "Yo creo que atenderlas se trata de un tema de humanidad y de salud pública para evitar la propagación de enfermedades u otros problemas. Si dejamos a personas que viven en nuestras islas fuera del sistema se debilita el conjunto del sistema", detalla la presidenta del Govern.
No obstante, la líder del Ejecutivo balear ha querido dejar claro que "una cosa es la sanidad universal y otra el turismo sanitario que es a lo que abre la puerta el nuevo decreto de Pedro Sánchez".
"Una cosa es atender a los ciudadanos que viven en nuestras islas, con independencia de su situación administrativa, y otra es invitar a venir a nuestras islas a personas que ni viven ni trabajan aquí solo para recibir asistencia sanitaria. El drama es el decreto de regularización masiva sin antecedentes penales que ya ha criticado Europa", destaca Prohens.
Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, se ha mostrado muy crítica con el coste que tiene para las arcas públicas la asistencia sanitaria de los inmigrantes irregulares, asegurando que "acaparan cada día 300 citas diarias en los centros de salud de Atención Primaria".
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