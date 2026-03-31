El Consell de Mallorca movilizará 84 millones de euros para hacer frente al impacto económico de la guerra de Irán

El Consell de Mallorca mueve ficha ante el impacto económico que la guerra en Oriente Medio está teniendo sobre la isla. El presidente insular, Llorenç Galmés, ha anunciado durante la segunda y última jornada del Debate de Política General la puesta en marcha de un paquete de medidas urgentes dotado con 84 millones de euros, de nombre Pla Mallorca Protegeix, para hacer frente al impacto económico y social derivado del conflicto bélico que a día de hoy mantienen Israel, EE.UU e Irán.

Entre las medidas incluidas en el paquete, se destinarán 9 millones de euros a las familias más vulnerables para que puedan hacer frente a los gastos básicos ante la escalada de precios, así como 2 millones para las familias con menores federados de menos de 16 años para compensar los gastos deportivos y un millón de euros para clubes y federaciones.

También se destinará un millón de euros a las cooperativas agrícolas para defender el sector agrícola de Mallorca y dos millones de euros en bonos de consumo de producto local. El sector cultural y artesanal también dispondrá de 300.000 euros en ayudas.

Además, Galmés ha señalado que se adelantarán hasta el 75 % o el 100 % de los anticipos de las subvenciones para agilizar la gestión administrativa. También ha anunciado que se revisarán las adjudicaciones de obra pública para actualizar precios y ampliar plazos. El presidente del Consell ha asegurado que la institución insular mantiene el compromiso de inversión pública con 51,5 millones de euros para modernizar y mejorar la sostenibilidad de las infraestructuras viarias, y dos millones de euros para renovar las instalaciones deportivas municipales.

Según ha señalado el presidente, este paquete de medidas, la mayoría de ellas inmediatas y complementarias a las del Govern y del Gobierno de España, se aprobarán con la máxima celeridad en el próximo pleno del 9 de abril tras reunirse con los diversos grupos políticos del Consell.

"La institución insular actúa con responsabilidad, diligencia y rapidez para proteger a las familias, empresas y sector productivo de Mallorca", ha celebrado el presidente tras el anuncio.