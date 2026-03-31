Colegios, padres y entidades exigen una tarifa regulada de autobús para salidas escolares

El grupo ecologista Gob, las asociaciones de directores y las federaciones de padres de todas las islas, así como una treintena de colegios y media docena de institutos han exigido este martes una tarifa regulada para el transporte escolar para hacer actividades extraescolares, con precios asequibles.

En un documento promovido por el Gob en todas las islas, que ya cuenta con el respaldo de 66 firmantes entre centros educativos, asociaciones de padres y sindicatos, exigen también una cantidad mínima obligatoria de autobuses disponibles para estas actividades.

El Gob ha denunciado en un comunicado que el turismo dispara el coste de los autobuses, de manera que en los últimos años, el derecho del alumnado a poder desarrollar actividades fuera del aula "choca con un obstáculo tan inesperado como insuperable: el coste prohibitivo de los servicios de transporte discrecional".

La entidad ha defendido las salidas escolares como "herramientas pedagógicas fundamentales", que forman parte del desarrollo integral del currículum educativo, por lo que deben incluirse en el derecho a la educación en igualdad de oportunidades.

Los ecologistas han advertido de que, para muchos niños, estas excursiones representan la única oportunidad que tienen de conocer su entorno natural.

El sector turístico, prioritario

El precio del transporte se ha disparado tanto que el presupuesto para alquiler el bus "duplica e incluso triplica el precio de la propia actividad", según han denunciado numerosos centros educativos que han reducido las salidas escolares en los últimos años y, en algunos casos, las han dejado de hacer.

El Gob detalla que esta situación se agrava especialmente entre abril y septiembre, en plena temporada, porque el sector turístico es prioritario para las empresas de transporte.

El Gob denuncia que esa priorización ha provocado la anulación de excursiones a última hora, la reducción del tiempo de las salidas porque las empresas fijan el horario que les conviene, o incluso que grupos escolares hayan sido abandonados en el lugar de destino de la excursión y después ningún autobús haya regresado para recogerlos.

El grupo verde denuncia que no puede permitirse que el nivel adquisitivo de una comunidad educativa determine si un alumno puede o no realizar una actividad extraescolar o excursión.

Tarifa educativa regulada

El Gob exige a la administración pública que establezca una tarifa educativa regulada para los servicios de transporte escolar no obligatorio, fijando precios máximos asequibles para los centros y que garantice una cuota mínima de disponibilidad de autocares destinada a centros educativos, especialmente en temporada alta.

Crear un calendario protegido que asegure la disponibilidad de transporte escolar durante los meses con mayor demanda turística, impulsar ayudas públicas directas para compensar el sobrecoste del transporte en las salidas escolares y establecer mecanismos de contratación pública centralizada que permitan negociar tarifas justas y evitar prácticas especulativas, son otras de sus demandas.

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El Gob pide también que se refuerce el transporte público para que se convierta en una alternativa real para actividades educativas, especialmente en rutas de interés pedagógico, así como una planificación de salidas de proximidad que reduzcan la dependencia del transporte discrecional y la presión sobre el territorio.