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La borrasca 'Erminio' anticipa un Miércoles y Jueves Santo con precipitaciones en Mallorca

Archivo - Procesión del Cristo de la Sangre, a 6 de abril de 2023, en Palma, Mallorca, Islas Baleares (España).

Archivo - Procesión del Cristo de la Sangre, a 6 de abril de 2023, en Palma, Mallorca, Islas Baleares (España). / Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Duna Márquez

EP

MADRID

Baleares espera un Miércoles y Jueves Santo con precipitaciones y chubascos, que previsiblemente remitirán a partir del viernes, según la predicción especial para Semana Santa de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La borrasca 'Erminio', situada en el Mediterráneo, dejará precipitaciones y chubascos en Baleares, al tiempo que se esperan heladas en zonas altas y montañosas. Además, el viento soplará de componente norte de manera generalizada en las islas, con rachas muy fuertes en amplias zonas de Mallorca y también Menorca.

Viernes Santo

Para el Viernes Santo, 3 de abril, se impondrá la estabilidad y cesarán las precipitaciones en el extremo norte de la Península y en Baleares, así como las nevadas en los Pirineos, según la Aemet.

Fin de semana

La recta final de la Semana Santa, entre el sábado 4 de abril y el lunes 6 de abril, llegarán acompañados de cielos despejados y un ascenso de las temperaturas, con más de 25ºC en el suroeste peninsular.

Resto de España

En el resto de España, la Aemet prevé un predominio de la estabilidad entre el 1 y el 2 de abril, con la excepción del extremo norte, donde se esperan lluvias débiles y persistentes, y nevadas en los Pirineos a partir de 1.200-1.400 metros. En Canarias también habrá tiempo estable, aunque con calima el miércoles que remitirá el jueves. Las temperaturas tenderán a subir en todo el país, aunque persistirán heladas en zonas altas, y el viento irá perdiendo intensidad.

Noticias relacionadas

De cara al tramo final de la Semana Santa, entre el Sábado Santo y el Lunes de Pascua, continuará la estabilidad por el predominio de las altas presiones, con cielos en general despejados y solo posibles lluvias débiles en el noroeste. Las temperaturas seguirán en ascenso —con máximas que podrán superar los 25 ºC en el suroeste—, las heladas quedarán limitadas a zonas altas de los Pirineos y el viento será en general flojo, con alisio moderado en Canarias.

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