Baleares vuelve a ser la comunidad con más denuncias por violencia sobre la mujer

Baleares continúa encabezando la triste lista de número de casos de violencia de género de todo el país, una situación que se viene repitiendo desde los últimos años a pesar de los esfuerzos que se realizan para hacer frente a esta lacra social.

Según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia, los juzgados de Baleares que cuentan con las competencias sobre los episodios de violencia sobre la mujer recibieron el año pasado un total de 7.933 denuncias. Esta cifra, porcentualmente, representa un aumento del 1.9% con respecto al año 2024. Todos estos casos están enumerados en la Sección de Estadística del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que se han conocido hoy.

Aunque han aumentado el número de denuncias por episodios de violencia, detrás de este dato se sitúan un total de 7.263 mujeres de las islas que fueron las víctimas de estas situaciones cometidas en el ámbito familiar. La cifra sigue siendo muy alta, pero es un 1% inferior a las estadísticas del año anterior.

Así, en los datos estadísticas se destaca de que hubo 1.240 mujeres que sufrieron violencia que se acogieron a su derecho a no querer declarar contra el agresor, lo que representa un aumento del 23.5% con respecto al año anterior.

En cuanto a las denuncias, 4.719 fueron presentadas directamente por las mujeres que sufrieron este episodios de violencia, que acudieron personalmente a la comisaría o al juzgado. Otras 378 fueron presentadas por sus familiares.

También se contabilizaron el año pasado 1.670 casos que respondieron a actuaciones realizadas por las fuerzas de seguridad. Los juzgados recibieron 909 partes de lesiones de las víctimas atendidas por las fuerzas de seguridad o por los servicios de asistencia, y 257 tramitadas por otras administraciones.

De las 7.263 mujeres que sufrieron estos episodios de violencia familiar, 4.025 eran de nacionalidad española. Las 3.238 restantes eran extranjeras, de diferentes nacionalidades.

Sigue siendo muy preocupante, según se refleja en el estudio estadístico, el elevado número de mujeres que prefieren mantenerse en silencio y no quieren declarar contra los agresores. Hubo 1.240 que no quisieron declarar y de ellas 654 eran de nacionalidad española y las 586 restantes eran extranjeras.

Por otra parte, dentro de la instrucción de estas denuncias que se tramitaron en los distintos juzgados de Baleares, tanto los de guardia, como los especializados en esta violencia familiar, se solicitaron un total de 2.218 solicitudes de orden de protección, pero no todas se aprobaron. Así, los jueces otorgaron 1.734 órdenes y, por lo tanto, las 483 restantes se rechazaron.

No es una novedad que Baleares sea la comunidad líder en cuanto al porcentaje de violencia sobre las mujeres, como se ha venido repitiendo en los últimos años. El porcentaje se calcula por cada 10.000 mujeres, Mientras que a nivel nacional la cifra se sitúa en 74 víctimas sobre estas 10.000 mujeres, el ratio de Baleares alcanza la cifra 115,8, lo que evidencia una situación muy preocupante. Este aumento de casos no solo se produce en el archipiélago, sino que se repite también en Navarra, comunidad valenciana, Canarias, Murcia, Andalucía y Madrid.