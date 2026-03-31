Baleares abandona el liderato nacional de número de accidentes laborales

Baleares abandona el liderato nacional en cuanto al número de accidentes laborales que se producen en los distintos sectores profesionales. Los siniestros en el trabajo descendieron en 2025 un 4.01% con respecto al año anterior, lo que confirma una tendencia que se está repitiendo en los últimos años.

Este porcentaje positivo de siniestralidad laboral lo ha anunciado esta mañana la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, que ha insistido en que este descenso se produce en todos los sectores, entre los que se incluye la construcción, que tradicionalmente ha sufrido más siniestros. Baleares fue el año pasado la séptima comunidad autónoma de todo el estado que sufrió un mayor descenso de accidentes, que en cualquier caso más de la mitad de ellos fueron de carácter leve.

No todos los resultados sobre siniestralidad fueron positivos, ya que el año pasado hubo 15 trabajadores que perdieron la vida mientras desarrollaban su profesión, lo que supone una muerte más que el periodo anterior. En esta estadística se incluye la trapecista mallorquina que sufrió un accidente mientras trabajaba en un circo en Alemania, ya que que trabajaba para una empresa de la isla.

La consellera Cabrer señaló que esta tendencia a la baja “no es fruto de la casualidad”, sino que en parte se debe al trabajo que está realizando la empresa pública Ibassal, que se encarga de inspeccionar a las distintas empresas de las islas, en diferentes sectores, para comprobar que se cumplen todos los programas de salud laboral y de protección de los trabajadores.

Los sectores productivos más importantes de las islas se han beneficiado de estos datos a la baja. Así, por ejemplo, en agricultura el descenso se sitúa en un 8,3%, en industria en un 4,2%, en construcción en un 3,3%, en servicio en un 2% y en hostelería en un 6,2%.

Esta bajada del número de siniestros se produjo en las tres principales islas del archipiélago, ya que Formentera se produjo un leve aumento. Así, en Mallorca la siniestralidad laboral descendió un 3,83%, en Menorca un 5.70%, mientras que en Ibiza fue del 4.97%.

Sobre la labor que desarrolla la empresa Ibassal se destaca que el año pasado los técnicos del Govern realizaron un total de 3.606 visitas a diferentes empresa de las islas. Sobre todo, se realizan inspecciones en las empresa que han sufrido tres o más accidentes laborales, aunque sean leves, y se realiza un trabajo de auditoría para buscar los fallos y buscar soluciones que eviten estas situaciones de peligro para los trabajadores. La consellera ha destacado que las inspecciones están teniendo efectos positivos y quiso resaltar la actitud de colaboración que muestran las empresas, que son las más interesadas en que no se produzcan más accidentes laborales. En estas visitas se inspeccionan todos los equipos de prevención y se analizan los sistemas que se implantan sobre salud y seguridad laboral.

Uno de los lugares donde más se centra la inspección es en el aeropuerto de Palma, ya que la conselleria de Trabajo está en permanente contacto con los sindicatos para que se cumplan con todos los planes de prevención laboral, teniendo en cuenta la envergadura del proyecto de construcción que se está realizando.

Cabrer anunció que este verano, ante el temor de un aumento de las temperaturas, el Govern desarrollará una campaña para evitar los efectos del calor sobre los empleados que trabajan a la interpérie, como se ha venido realizando en los últimos años.

La directora de Trabajo y Salud Laboral, Mariluz Moreno también anunció que este año la empresa Ibassal tiene previsto aumentar el número de visitas a empresas de las islas y alrededor de la mitad de ellas se realizarán en la isla de Mallorca.

Así, se calcula que un centenar de estas visitas se realizarán en negocios situados en polígonos industriales que disponen de cubiertas de baja altura en sus naves. También se realizará una inspección en las empresas que, por necesidad del trabajo, el nivel de ruido es muy intenso, y se realizará lo mismo en las obras de construcción que se están realizando en toda baleares. De hecho, se calcula que los inspectores de salud laboral realizarán alrededor de unas 300 visitas en empresas de construcción.

Uno de los aspectos que más preocupa a los responsables de este proyecto de salud laboral es la situación de las empresas en las que se realiza una manipulación de amianto, que es un material especialmente peligroso, que puede provocar cáncer si no se trata con la seguridad necesaria. Los inspectores realizarán campañas en las distintas empresas, para recordar la necesidad de que se adopten las medidas necesarias aprobadas en los planes de seguridad. Todas estas visitas son por sorpresa y los responsables de la empresa están obligados a colaborar con los técnicos de riesgos laborales. Si no lo hacen y muestran una actitud poca colaboradora, corren el riesgo de ser sancionados con importantes multas económicas.

La consellera Catalina Cabrer destacó que, al margen de los accidentes mortales, la mayoría de percances laborales suelen ser leves, que muchas veces se producen por el sobreesfuerzo que realizan los trabajadores. En cambio, los accidentes mortales ocurren por múltiples circunstancias.

También señaló que en el departamento que dirige existía una obsesión en que se redujeran el número de accidentes sobre todo en el sector de la construcción. Las cifras están dando resultado, puesto que el año anterior se contabilizaron 6.259 siniestros, frente a los 6.738 del año anterior.

Cabrer reconoció que se pueden producir casos en los que haya empleados trabajando sin un contrato laboral, pero aseguró que tanto la Policía, como la propia Conselleria están vigilando constantemente para que estos casos no se produzcan. Cuando se descubre algún empresario que realiza estas prácticas, las sanciones económicas que se imponen son muy elevadas. Sin embargo, la consellera aseguró que la mayor parte de los empresarios cumple la ley laboral y no permite que ninguno de sus trabajadores no disponga de un contrato laboral.