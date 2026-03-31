Ataque homófobo en Andratx: Educación revela que en 2025 se abrieron 79 protocolos por agresiones a docentes

La Conselleria de Educación y Universidades ha hecho públicos, este martes, los datos de agresiones al personal docente correspondientes al año 2025. Esta comunicación surge como respuesta directa a la indignación generada por el reciente ataque homófobo sufrido por un profesor del IES Baltasar Porcel de Andratx, un suceso que ha provocado una movilización unánime de la comunidad educativa y los sindicatos del sector.

Según los datos facilitados por la Conselleria de Antoni Vera, durante el pasado año se activaron un total de 79 protocolos NADIB, la herramienta específica para la notificación de agresiones al personal docente. Del desglose de estas cifras se desprende que 17 casos fueron catalogados técnicamente como accidentes de trabajo, mientras que 51 se registraron como incidentes. Los 11 casos restantes permanecen como "no catalogables" debido a que la documentación aportada aún no ha permitido determinar su naturaleza exacta.

Autoría de la agresión

Vera condenó ayer los hechos desde la Universitat de les Illes Balears (UIB) y explicó las actuaciones que se están llevando a cabo en el centro de Andratx. En este sentido, confirmó que un inspector de educación ha estuvo "a primera hora en el centro" y que se está elaborando un informe exhaustivo sobre lo sucedido el pasado 22 de marzo, cuando se suplantó la identidad del docente en la plataforma Google Classroom para verter insultos y contenido denigrante.

No obstante, el conseller introdujo un matiz importante sobre la autoría de los hechos al señalar que "no está claro que sean alumnos del instituto". A pesar de esta duda, Vera fue tajante al afirmar que se establecerán las acciones que "consideren oportunas", independientemente de si los responsables son o no del centro, ya que "pertenecen a la comunidad educativa de Andratx". Apuntó, además, que el docente afectado contará con el apoyo de los servicios de convivencia y del sistema de prevención de riesgos laborales.

"Violencia normalizada"

La reacción sindical ha continuado este martes. Desde UGT Ensenyament han calificado lo ocurrido como una "agresión directa a la dignidad de la persona y un ataque a los valores más básicos de convivencia democrática". El sindicato subraya que no se trata de un caso aislado, sino de una situación que evidencia una "preocupante normalización de la falta de respeto y de conductas discriminatorias dentro y fuera de los centros educativos".

En la misma línea, el sindicato SIAU denunció a última hora del lunes la "falta de protección del profesorado", vinculando el aumento de la conflictividad a la "normalización de discursos de odio y de extrema derecha". Por su parte, organizaciones como STEI, ANPE y UOB coincidieron en señalar que el uso de herramientas digitales para perpetrar estos ataques es la "punta del iceberg" de una degradación del clima escolar.

Prohens

La presidenta del Govern, Marga Prohens, también ha querido mostrar su apoyo público al docente afectado a través de sus redes sociales. Prohens manifestó el lunes su "condena firme contra los ataques homófobos" y trasladó su confianza en la aplicación efectiva de los protocolos de seguridad, insistiendo en que "la homofobia y la intolerancia no tienen cabida en las aulas" de las Islas Baleares.

Mientras la Guardia Civil y la Inspección Educativa continúan con las pesquisas, los centros de las islas han comenzado a realizar actos de apoyo. Institutos como el Madina Mayurqa o el Arxiduc Lluís Salvador se han concentrado para recordar que "la utilización de las redes para ejercer violencia es una línea roja que se ha traspasado". Desde UGT insisten en que "educar en valores democráticos no es una opción, es una obligación fundamental del sistema educativo".