«Si atacan a uno, nos atacan a todos»: Alud de apoyos al docente de Andratx víctima de un ataque homófobo

Todos a una como en Fuenteovejuna. La indignación por el reciente ataque homófobo sufrido por un profesor del IES Baltasar Porcel de Andratx, ha provocado una ola de solidaridad y movilización unánime de la comunidad educativa, las instituciones y los sindicatos.

La alcaldesa de Andratx, Estefania Gonzalvo, que protagonizó en su momento una decisión controvertida y polémica permitiendo que un alumno, previamente vetado de la graduación del IES Baltasar Porcel por querer pronunciar un discurso polémico, celebrase una macrograduación frente al Ayuntamiento junto a Ceciarmy, contradiciendo al profesorado del centro. Ahora, se ha puesto del lado del profesorado tras el ataque homófobo a un docente del mismo instituto, Gonzalvo ha expresado su apoyo al profesor, subrayando que "la educación siempre ha de ser un espacio de respeto, convivencia y libertad" y que los discursos de odio no tienen cabida en el municipio.

CCOO condenó el ataque y mostró su solidaridad con el docente y el claustro, exigiendo medidas para evitar hechos similares y reforzar protocolos contra el acoso y la discriminación.

El Parlament de les Illes Balears, mediante un manifiesto promovido por MÉS per Mallorca, también expresó su condena unánime, rechazando los discursos de odio contra docentes y destacando la importancia de garantizar un entorno seguro e inclusivo en los centros educativos.

Por su parte, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) recordó la importancia de consolidar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos, donde se fomenten valores como la convivencia, la diversidad y el desarrollo personal y emocional del alumnado.

Varios institutos de la isla, como el IES Antoni Maura, IES Aurora Picornell y IES Son Pacs, se sumaron mostrando su solidaridad, y en este último centro se repitió el lema: "Si atacan a uno, nos atacan a todos".