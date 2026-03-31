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Unos 600 alumnos de colegios de Son Gotleu participan en una jornada de ciencia inclusiva

Unos 600 alumnos de colegios de Son Gotleu participan en una jornada de ciencia inclusiva

Unos 600 alumnos de colegios de Son Gotleu participan en una jornada de ciencia inclusiva / CAIB

EFE

El conseller de Educación, Antoni Vera, ha asistido este martes a la celebración de la jornada final del programa 'Ciencia inclusiva en acción', que ha reunido a unos 600 alumnos de centros educativos de Son Gotleu que cursan 5º y 6º de Educación Primaria y de 1º de ESO.

La plaza Orson Wells ha acogido la jornada final del programa, que ha servido para mostrar el trabajo desarrollado durante los últimos meses, en los que los docentes participaron en un curso de formación para fomentar el interés por la ciencia y contar con herramientas para que los alumnos pudieran diseñar y llevar a cabo sus propios experimentos en el aula.

A lo largo de la mañana, los estudiantes han recorrido quince puestos dedicados a diferentes conceptos científicos. Algunos han sido dinamizados por los propios alumnos, que han explicado los experimentos que han desarrollado en clase, mientras que otros han estado a cargo de la UIB y de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Los profesores de los seis centros que se han sumado a la actividad recibieron una formación específica de 12 horas, organizada por el Servicio de Formación Permanente del Profesorado de la Conselleria y el CEP de Palma, para dotarlos de herramientas para trabajar la ciencia de forma transversal y significativa en el aula.

Los objetivos del programa son fomentar vocaciones científicas entre el alumnado en situación de vulnerabilidad, construir e impulsar actividades competenciales que permitan aprender ciencia de manera práctica y experimental.

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También se pretende facilitar la participación social en la ciencia promoviendo actividades abiertas a cualquier disciplina científica, fomentar la cultura y la competencia científica y promover una red de centros.

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