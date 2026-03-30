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Las ventas del comercio al por menor cayeron en Baleares un 1,6 % en febrero, la comunidad que más retrocede de España

La campaña busca reactivar las ventas en el pequeño comercio

La campaña busca reactivar las ventas en el pequeño comercio / M. Mielniezuk

EFE

Madrid

Las ventas del comercio al por menor en Baleares retrocedieron un 1,6 % en febrero en comparación con el mismo mes del año anterior, y se sitúa como la comunidad autónoma con los peores datos.

Según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a Baleares le sigue Navarra (0,6 % menos) y Cataluña (0,3 % más), mientras que, en el lado opuesto, Aragón (4,2 % más), País Vasco (3,4 %) y Murcia (3,2 %) se situaron a la cabeza con mayores incrementos.

En cuanto a los datos registrados en el conjunto de España, las ventas del comercio al por menor aumentaron de media un 2 % en febrero en comparación con el mismo mes de 2025.

Este indicador de febrero es un 1,7 % inferior al registrado el mes anterior.

En los dos primeros meses del año, el comercio minorista ha aumentado sus ventas un 2,9 % de media respecto al mismo periodo de 2025, que en datos desestacionalizados se eleva hasta el 3 %.

Entre enero y febrero y por modo de distribución, las ventas se incrementaron un 7,5 % en las grandes cadenas; en el comercio electrónico, un 4,9 %; y en las empresas unilocalizadas (un solo local), un 0,5 %.

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Por el contrario, las ventas retrocedieron en las grandes superficies (0,6 %) y en las pequeñas cadenas (2,4 %).

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