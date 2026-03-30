El tiempo en Mallorca: ¿se podrá ir a la playa a bañarse esta Semana Santa?

La Semana Santa marca cada año el inicio de la temporada turística en Mallorca. Para muchos visitantes, darse un baño en el mar forma parte imprescindible de las vacaciones. Pero, ¿qué temperatura tiene realmente el agua en estas fechas?

Unos 15 grados en la Platja de Palma

Un vistazo al mapa oficial de la AEMET muestra que las temperaturas del agua durante Semana Santa se sitúan entre los 14 y los 16 grados. El Miércoles Santo (1 de abril), la AEMET registra 15 grados en la Platja de Palma. En el suroeste de la isla, en zonas como Camp de Mar, Peguera o Santa Ponça, el mar presenta valores similares.

En la costa oeste, por ejemplo en Port de Sóller o Sa Calobra, el agua alcanza ligeramente más, unos 16 grados. Quienes se animen a bañarse en la Playa de Formentor deberán ser especialmente resistentes: el agua apenas llega a los 14 grados. A poca distancia, en la playa de Alcúdia, la temperatura sube dos grados. Para la familiar Playa de Muro y la playa de Can Picafort se esperan unos 15 grados.

Entre 14 y 15 grados en el resto de la isla

En el noreste, en lugares como Cala Mesquida, Cala Agulla (en Cala Ratjada) o Font de Sa Cala, la temperatura del agua ronda también los 15 grados. En destinos muy frecuentados por turistas, como Cala Millor y la cercana Sa Coma, el mar estará durante Semana Santa entre los 14 y 15 grados.

El Parque Natural de Mondragó también atraerá a muchos excursionistas. En la playa de su cala principal, el agua se sitúa en 15 grados, mientras que en la cercana Cala Santanyí baja a 14 grados.

Quienes se animen a meterse en el agua en Es Trenc o en Colònia de Sant Jordi deben saber que el mar está más bien frío, con unos 14 grados.

En los últimos días ya se ha visto a algunos bañistas aislados en el mar. Para muchas personas, los 20 grados son el mínimo para bañarse con comodidad. Quienes viven en Mallorca no suelen meterse en el agua antes de mayo, o más bien junio. Normalmente son los turistas los que se animan a darse el baño incluso con temperaturas más bajas.