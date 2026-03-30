La UIB presenta dos nuevas titulaciones para el próximo curso: Ciencias de la Mar y un doble grado de Matemáticas y Física

La Universitat de les Illes Balears ha presentado las nuevas titulaciones que incorporará el curso que viene. El nuevo grado de Ciencias de la Mar y el doble grado de Física y Matemáticas pretenden "cumplir con las demandas" y servir como "oportunidades" para el nuevo estudiantado.

En la presentación, el conseller de Educación, Antoni Vera y el rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot han señalado que estas nuevas incorporaciones se enmarcan en el propósito inicial de la legislatura de "incluir nuevas titulaciones". En ese sentido, Vera ha señalado que "desde Enfermería no se habían incorporados nuevos grados" y apunta que es buen momento para presentarlos porque "ahora los padres y alumnos de segundo de bachillerato están valorando opciones" para el próximo curso académico.

La inversión destinada para ambas titulaciones es de seis millones de euros, más de cinco de ellos irán destinados al grado de Ciencias de la Mar hasta 2030, con el objetivo de "garantizar una formación de calidad" y "retener el talento de las islas".

Características de los grados

El grado en Ciencias de la Mar ofrecerá 35 plazas y tiene una duración de cuatro años. Además de combinar disciplinas como la biología, física y química, contará con 600 horas prácticas, que se desarrollarán en los laboratarios y salidas al mar. Asimismo, la titulación presenta dos menciones: Oceonografía y exploración marina y Recursos y gestión del medio marino. Según el Govern, se trata de unos estudios "vinculados a nuestras raíces".

Por otro lado, el doble grado en Matemáticas y Física tiene una duración de 5 años, acumulados en 354 créditos. Únicamente contará con 10 plazas y tiene el objetivo de "crear profesionales que resuelvan cuestiones complejas".

El rector subraya la dificultad que supone la implantación de estos grados y reconoce la "complicidad" con el Govern: "Ha sido muy fácil". Por su parte, el conseller ha destacado que el esfuerzo debe ser "no solo académico, también económico por parte de la Conselleria". Además de retener talento, Carot sugiere que con las nuevas medidas lo están "atrayendo": "Para cada plaza de profesorado, había dos candidatos y eran de la casa, ahora hay ocho o nueve, y algunos vienen de fuera".

Futuro

El rector insiste en que este paso forma parte una planificación más amplia: "Hemos analizado lo que teníamos y lo que hace falta. Hemos visto que nos tenemos que poner a trabajar". Así, la UIB ha hecho referencia a futuras incorporaciones como Arquitectura o Ingeneria Mecánica y el doble grado de Lengua Catalana e Inglesa.

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Además, está prevista la construcción de un nuevo edificio de ciencias para 2028, que permitirá mejorar las infraestructuras actuales. Mientras tanto, tendrán que adaptarse los laboratorios para acoger al nuevo grado.