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Prohens condena el ataque homófobo a un docente de Mallorca: "La intolerancia no tiene cabida en las aulas"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens.

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. / Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EP

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha condenado el ataque homófobo sufrido la semana pasada por un docente del IES Baltasar Porcel de Andratx.

"Me sumo a la condena firma contra los ataques homófobos sufridos por un docente del IES Baltasar Porcel de Andratx. Todo mi apoyo al docente y mi confianza en la aplicación efectiva de los protocolos ante estos hechos", ha escrito en su cuenta de la red social X.

La presidenta autonómica ha asegurado que "la homofobia y la intolerancia no tienen cabida en las aulas" de los centros educativos de Baleares.

Los hechos denunciados, que han sido denunciados ante la Guardia Civil y que están en manos de la Inspección Educativa, se remontan al domingo 22 de marzo, cuando unos alumnos del IES Baltasar Porcel facilitaron a un grupo de jóvenes de otro centro educativo del municipio los medios necesarios para acceder a un 'Clasroom' en el que estaba presente la víctima.

Ese mismo día, según han informado a Europa Press fuentes del centro, entraron con una cuenta falsa y dejaron comentarios denigrantes, en los que se mofaban de la orientación sexual del docente, y enviaron fotografías obscenas.

No fue hasta dos días después, el martes por la tarde, cuando los docentes se percataron de lo que había sucedido. Los días siguientes la dirección, comenzó a realizar las primeras averiguaciones y solicitó al departamento de tecnología que, tras conservar las evidencias, borrara los comentarios de la plataforma.

Desde el jueves, la dirección del centro se ha venido reuniendo con los alumnos que se sospecha que fueron los autores intelectuales del ataque homófobo, que cursan cuarto de ESO, y con sus respectivos padres.

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En paralelo, el claustro decidió que el viernes todos los docentes acudieran al centro vestidos de negro para mostrar su rechazo a la situación vivida por su compañero.

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