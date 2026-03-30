Nueva protesta de los trabajadores de es Pinaret para exigir el plus de peligrosidad

La plantilla de trabajadores del centro de es Pinaret, que se encargan de vigilar y de educar a los adolescentes violentos y con antecedentes delictivos, ha vuelto a protestar a las puertas de la gerencia que gestiona este servicio público. Los empleados exigen que, de una vez por todas, el Govern abone el plus de peligrosidad, tal como se comprometió hace ahora un año, pero que todavía no ha abonado, alegando que existen problemas burocráticos y administrativos para aprobarlo.

La plantilla viene denunciando desde hace mucho tiempo que trabajar en es Pinaret supone una profesión de riesgo, porque los chicos que residen en estos momentos en el centro de reclusión son muy violentos y les cuesta mucho aceptar el principio de autoridad que representan los trabajadores. Por ello, las discusiones y episodios violentos se repiten casi a diario, tanto dentro, como fuera de las instalaciones, cuando algunos trabajadores han coincidido en la calle con antiguos internos del centro.

Los trabajadores creen que su labor con los menores es una profesión de riesgo / J.F.M.

En la protesta de esta mañana han participado alrededor de 50 trabajadores y la presidenta del Comité de Empresa ha leído un manifiesto, en el que ha expresado que se continúa trabajando para lograr que el Govern abone, de una vez por todas, este plus económico que llevan reivindicando desde hace casi diez años. “Hoy estamos aquí porque continuamos reivindicando aquello que es justo: queremos el plus de peligrosidad”.

Se insistió que “llevamos años escuchando lo mismo y mientras tanto nosotros no nos detenemos. Seguimientos trabajando cada día, entre semana y fines de semana, en verano y por navidad. Con turnos, con cansancio, pero con responsabilidad”.

La plantilla está cansada de escuchar excusas de que pronto se resolverá la cuestión administrativa y que podrán cobrar el plus acordado. “Queremos compromisos claros, compromisos firmes, queremos datos, queremos hechos”.

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El asesor de los trabajadores ha explicado que la pasada semana la consellera, Sandra Fernández, le comunicó que en breve se trasladaría al Parlament una normativa, que contempla la solución para que estos trabajadores puedan cobrar este plus de peligrosidad. Explicó que el Govern reconoce las especiales características del trabajo de este colectivo y considera que es justo que cobre este plus, porque el trato que deben mantener con los internos muchas veces es muy complicado.