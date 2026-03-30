Toda Mallorca en alerta por fuertes vientos: se esperan rachas de hasta 110 km/h

La semana arranca en Mallorca con un claro protagonista: el viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta en toda la isla ante la entrada de un flujo de aire del norte, que dejará un temporal de viento y mala mar, que alcanzará su pico de intensidad entre la madrugada del martes y la jornada del miércoles.

Este lunes, el cielo se mantendrá poco nuboso en Mallorca y las temperaturas experimentarán una ligera subida, mientras que el gran protagonista de la jornada será el viento que soplará fuerte del norte y nordeste, con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en general y picos de más de 100 kilómetros por hora en cumbres y cabos. La Aemet mantendrá toda la isla en alerta amarilla por fuertes vientos.

Además, las costas del norte y del levante del a isla permanecerán en alerta naranja por fenómenos costeros adversos, con olas de ocho a nueve metros y que pueden alacanzar una altura máxima de 12 metros.

Rachas de hasta 110 km/h

A partir de la madrugada del martes, la situación empeorará. Se esperan intervalos nubosos y precipitaciones débiles en toda la isla, aunque de nuevo será el viento el factor que más complique la jornada.

La peor parte del temporal se la llevará la mitad este de Mallorca, que permanecerá en alerta amarilla por rachas de 70 a 80 km/h de forma generalizada, pudiendo alcanzar picos críticos de hasta 110 km/h en zonas expuestas, cumbres y zonas costeras.

Lluvias y nieve en la Serra

De cara al miércoles, la borrasca mediterránea se profundizará, dejando cielos nubosos y un aumento en la probabilidad de lluvias y chubascos. El viento fuerte del norte continuará afectando a la mitad este de Mallorca y a Menorca (con rachas de 70 a 80 km/h). Además, el descenso de las temperaturas podría dejar precipitaciones en forma de nieve en las cumbres de la Serra de Tramuntana.