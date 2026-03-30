Llamamiento en Mallorca para proteger a los rebaños: denuncian robos de corderos y piden ayuda

Una publicación de la creadora de contenido Kika Márquez ha reabierto el debate sobre la seguridad en el campo de Mallorca. En un vídeo difundido en redes sociales, la joven lanza un mensaje directo a la ciudadanía: pedir ayuda para evitar robos y ataques a rebaños de ovejas en la isla. Según explica, este tipo de situaciones serían más frecuentes de lo que parece, especialmente en zonas rurales donde los animales quedan expuestos.

En su intervención, Márquez solicita la implicación de los vecinos ante posibles delitos. “Si alguna vez ves algún rebaño que está siendo atacado, ya sea porque quieren robar ovejas o corderos, por favor haz algo. Llama a la policía, avisa a un vecino”, señala. La creadora insiste en la importancia de la colaboración ciudadana, comparándolo con cualquier otro delito: “Si veo que entran en tu casa avisaría a la policía; pues si ves que cogen un cordero, también”.

Denuncia del esfuerzo detrás del campo

Más allá de los hechos, el mensaje pone el foco en el impacto que estos robos tienen sobre los pequeños ganaderos. Márquez recuerda que cada animal implica horas de trabajo, inversión y dedicación diaria, desde la alimentación hasta el cuidado del rebaño. En su relato, describe situaciones en las que personas se detendrían con el coche, accederían a terrenos privados y se llevarían animales sin consecuencias, algo que califica de “muy injusto”.

La creadora también expresa su inquietud por otro aspecto: la visibilidad en internet. En el texto que acompaña al vídeo, reconoce que algunos comentarios estarían intentando localizar su rebaño, lo que le genera inseguridad. “Me está empezando a dar miedo exponer aventuras con los animales”, admite, dejando entrever que podría reducir este tipo de contenido si la situación continúa.

Apoyo y debate entre los usuarios

La publicación ha generado una amplia reacción en redes sociales, con numerosos mensajes de apoyo hacia la ganadera y hacia el sector primario en general. Muchos usuarios coinciden en señalar la vulnerabilidad de agricultores y ganaderos, destacando que se trata de un trabajo sin descanso y con una fuerte dependencia del cuidado constante de los animales. El debate también ha servido para visibilizar una realidad poco conocida para parte de la población: los problemas de seguridad que afectan al campo en Mallorca y el impacto directo que tienen en la economía rural.