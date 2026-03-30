Galmés anuncia la compra de Es Refugi y el inicio de las obras del Tramo I del Segundo Cinturón con una tímida mención al traslado de residuos

Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, ha pronunciado esta mañana su discurso institucional durante el tercer Debate de Política General de la legislatura, una intervención en la que, además de hacer pública la cesión de unos terrenos al IBAVI para construir vivienda pública, ha dejado otros anuncios sobre actuaciones que la institución insular prevé llevar a cabo en un futuro próximo. La compra de Es Refugi y el inicio de las obras del primer tramo del Segundo Cinturón, entre otros, han sigo algunos de ellos.

Compra de Es Refugi y reforma de Ca l'Ardiaca

En abril del año pasado, el equipo técnico de la asociación altruista Es Refugi informaba de la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 17 empleados del centro de Ca l'Ardiaca de Palma, la totalidad de su plantilla, y provocó que se dejase de atender a sus 18 residentes. Ahora, la situación da un giro de 180º tras anunciar Galmés que el Consell de Mallorca comprará el inmueble lo que supondrá la incorporación de 30 plazas más al sistema asistencial del IMAS.

Además, la compra permitirá, ha añadido el presidente, acometer una reforma integran de Ca l'Ardiaca, complejo que durante los últimos años ha suscitado en varias ocasiones quejas por parte de los usuarios por las condiciones que presentaba en el interior.

Inicio de las obras de I Tramo del Segundo Cinturón

Durante el debate, el presidente Galmés ha anunciado que las obras del esperado Tramo I del Segundo Cinturón de Palma empezarán esta legislatura, "después de haber estado guardado dentro de un cajón durante los anteriores mandatos". Un proyecto que, según ha anunciado, se ha mejorado respecto del anterior y que "contribuirá a mejorar la fluidez de la vía de Cintura y de las entradas a Palma, donde se concentran los principales problemas de movilidad". El Govern de Marga Prohens contribuirá aportando 7 millones de euros.

A causa de la envergadura del proyecto, el presidente del Consell de Mallorca ha explicado que los técnicos están estudiando dividirlo en fases: la primera tendrá un coste aproximado de 78 millones de euros y consiste en crear un nuevo carril de ida y de vuelta en la autopista del aeropuerto sin consumir territorio, ya que se aprovechará la media; también dos accesos hacia el segundo cinturón eliminando el antiguo puente que pasa por encima el tejado de los vecinos del Coll d'en Rabassa, dando solución a una demanda histórica, y se prevé una futura parada de tren hasta Llucmajor para fomentar el uso del transporte público. La segunda fase irá soterrada con un túnel de cerca de un kilómetro y a la altura de Son Ferriol conectará con los otros tramos del segundo cinturón.

Tímida mención al traslado de residuos

"El aumento poblacional también supone un reto para la gestión de residuos", ha relacionado Galmés durante su intervención, antes de recordar que el Consell reducirá en un 10% la tarifa de residuos y los efectos del 'basurazo'. Sobre el traslado de residuos de Ibiza y Formentera, Galmes ha agradecido en primer lugar la ayuda económica que el Govern de PRohens brindará al Consell para costear del traslado de basuras desde Ibiza y Formentera, ya que el Ejecutivo autonómico aportará 50 millones de euros -cinco anuales durante una década- para "compensar la solidaridad del pueblo de Mallorca ante un problema ambiental de alcance autonómico que padece la isla de Ibiza".

El presidente insular ha pasado de puntillas sobre el tema de los residuos, limitándose a señalar que "el plan piloto es una solución amparada en la Ley de Residuos de las Islas Baleares y el Plan Director Sectorial de Residuos de Mallorca que se aprobó en 2019", sin mencionar la fecha de inicio del traslado (abril) ni comentar las propuestas lanzadas desde las Pitiusas para financiar parte del traslado con la ecotasa.

Cabe recordar que este mismo fin de semana, el Partido Popular balear presentaba y retiraba en pocos días una enmienda al decreto de proyectos estratégicos del Govern que aportaba el encaje legal para que el traslado pudiese hacerse efectivo en la que vinculaba la viabilidad del plan piloto a los 50 millones que aporta el Govern, tratando de evitar que, de fracasar el proyecto, la cantidad económica comprometida por el Ejecutivo autonómico no tuviera que abonarse en su totalidad.

Medidas contra la guerra

El presidente del Consell de Mallorca también ha enviado un mensaje de tranquilidad y confianza a los ciudadanos ante los posibles efectos económicos y sociales derivados de la guerra en el Oriente Medio. En este sentido, Galmés ha adelantado que la institución insular "está preparando un paquete de medidas urgentes para paliar la escalada de precios que se aprobará lo antes posible".

"Es una primera actuación para proteger a las familias, empresas y sector productivo de Mallorca. Un plan coordinado y complementario a las medidas del Govern de les Illes Balears y fruto del diálogo con los municipios, entidades sociales y sectores económicos", ha concluido Galmés.