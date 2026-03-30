La economía balear creció un 3,3% en 2025 suavizando el ritmo durante todo el año

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha hecho público hoy el informe Evolución Económica correspondiente al cuarto trimestre de 2025, que señala que la economía de Baleares creció de octubre a diciembre un 2,9%. De esta forma, el ejercicio 2025 cerró con un avance anual del 3,3% (3,7% en 2024). El crecimiento de la economía balear fue perdiendo fuelle confirmando los signos de agotamiento del patrón de crecimiento basado en el volumen. La economía de Balears desaceleró 3 décimas respecto al tercer trimestre (3,2%.), aquejada por un mes de octubre peor de lo esperado en el ámbito turístico, confirmando la ralentización durante todo el año (3,3%, 2º trim; 3,6%, 1º trim.).

Aun así, la economía balear se mantuvo por encima del crecimiento de la media de España anual (2,8%) y de la Unión Europea (1,4%), condicionada la última por la debilidad de Alemania (0,4%) o Italia (0,8%) y en menor medida por una economía de Francia en clara aceleración (1,2%). Tres de cada cinco economías europeas moderaron su crecimiento de octubre a diciembre como Polonia (3,6% vs 4% 3ºtrim), Irlanda (3% vs 11,1% 3ºtrim) o Suecia (2% vs 2,57% 3ºtrim).

Por islas, Mallorca siguió como principal motor de la economía balear durante todo el año (3,3%), aunque perdiendo fuerza el último trimestre respecto al anterior (2,9% vs 3,3%, 3ºtrim.), con Ibiza y Formentera muy cerca cerrando el año en el 3% (3% 4ºtrim, igual que el 3ºtrim.), mientras Menorca cerró el 2025 con una tasa de crecimiento del 2,7% tras desacelerar una décima de octubre a diciembre (2,7% vs 2,8% del 3ºtrim).

La desaceleración de la actividad no afectó a la creación de empleo, manteniéndose dinámico de octubre a diciembre (3,4% vs 2,4%, 3ºtrim. 2025), por encima de la media nacional (2,5%). Los 523.304 trabajadores de alta en la Seguridad Social a finales de diciembre constituyen un nuevo récord de la serie histórica. Así, el desempleo se redujo hasta el 5,3% de la población activa (vs 5,7%, 4º trim. 2024), de nuevo por debajo de la media nacional (10%).

Inflación

La inflación rebajó suavemente durante el cuarto trimestre de 2025 (3,2% vs 3,3% 3º trim.), como consecuencia del repunte de los productos energéticos (5,3% vs 5,2%, 3º trim.) y la moderación en los servicios (3,9% vs 4,1%, 3º trim.). Baleares cerró diciembre con un 2,9% de inflación, rebajándose al 2,2% en febrero de este 2026. No obstante, el conflicto en Oriente Medio ha reavivado la posibilidad de un nuevo repunte de la inflación como ya ha ocurrido a nivel nacional (2,3% en febrero y 3,3% la estimada en marzo), y también a escala europea. Desde el ataque de EEUU e Israel a Irán del pasado 28 de febrero, los precios de gas y petróleo se han encarecido ya un 70% y 60%, respectivamente.

Desde el punto de vista de la oferta, el cuarto trimestre dibujó una desaceleración del ritmo de avance de los servicios al 2,9% (3,3% 3ºtrim), que cerraron 2025 con un crecimiento del 3,3% (frente al 3,8% de 2024). La industria sufrió una leve caída al 1,4% (vs 1,6% 3ºtrim), mientras la construcción fue el sector de actividad más dinámico de octubre a diciembre 4,2% (vs 3,7% 3ºtrim).

En la demanda, el consumo privado moderó su crecimiento el último trimestre de 2025 (3% vs 3,2%, 3º trim.): el índice de comercio al por menor avanzó a un ritmo (2,9%) menos intenso que el trimestre anterior (6,1%), la facturación de la distribución alimentaria se moderó (0,6% vs 1,5% 3º trim.) y la producción de bienes de consumo incluso retrocedió (-1,5% vs 3,2%, 3º trim.). En la misma línea, el gasto de los no residentes también perdió fuelle durante el cuarto trimestre (0,2% vs 5,5%, 3º trim.).

En contraste, la inversión volvió a erigirse en el componente más dinámico fortaleciendo su ritmo de avance los últimos tres meses del año (4,1% vs 3,8%, 3ºtrim.) en coherencia con el buen comportamiento de la construcción. Finalmente, la demanda externa redujo su aportación positiva como consecuencia de la moderación del alza en la exportación de servicios turísticos (0,2% vs 5,5% 3ºtrim).

Nuevo escenario de incertidumbre global

El año 2026 se ha iniciado con una nueva vuelta de tuerca en el escenario geopolítico internacional. Las tensiones en Venezuela o Groenlandia y, especialmente la intensificación del conflicto en Oriente Próximo, han disparado de nuevo la incertidumbre a escala global. A corto plazo, el principal foco de riesgo se sitúa en el impacto que la actual escalada de los precios energéticos pueda tener sobre la inflación. A medio y largo plazo, preocupan los efectos que este nuevo repunte de la incertidumbre puede tener sobre la actividad económica. Las últimas previsiones publicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya apuntaban, antes de la reciente escalada geopolítica, a un escenario de crecimiento moderado para la economía mundial.

Noticias relacionadas

Con este telón de fondo, Baleares, afronta el nuevo ejercicio con la necesidad de acelerar una estrategia de crecimiento basada en un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y en la generación de mayor valor añadido. En un mundo marcado por la fragmentación estratégica, la volatilidad energética y la presión creciente sobre los recursos, la verdadera cuestión ya no es únicamente cuánto puede crecer un territorio, sino hasta qué punto es capaz de seguir generando prosperidad, cohesión y bienestar sobre bases sostenibles. Es ahí donde "Baleares debe apostar por construir una economía más sólida, productiva y preparada para sostener su posición en el escenario global".