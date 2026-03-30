El cribado de cáncer de colon en Baleares mejora, pero sigue sin despegar: solo participa un 30% de la población diana

El cribado de cáncer de colon en Baleares va llegando cada vez a más gente, pero sigue lejos de la participación que los especialistas consideran necesaria para que funcione a pleno rendimiento. El año pasado se realizaron el test de sangre oculta en heces 37.242 personas, 6.517 más que el año anterior, lo que supone un aumento del 21,2%. Aun así, la participación ronda solo el 30% de la población diana, un porcentaje que tanto la conselleria de Salud como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) consideran todavía bajo.

El programa está dirigido a hombres y mujeres de entre 50 y 69 años y consiste en una prueba sencilla y gratuita que puede hacerse en casa para detectar de forma precoz tumores colorrectales. Si el resultado sale negativo, la persona vuelve a ser invitada a los dos años; si es positivo, se deriva a la unidad de diagnóstico de aparato digestivo.

El kit para hacerse en casa el test de sangre oculta en heces para participar en el programa de cribado de cáncer de colon. / Irene R. Aguado

En una rueda de prensa celebrada hoy por el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, tanto Salud como la AECC han admitido que el principal reto ya no es tanto extender la invitación como lograr que la gente participe. La cobertura del programa sí ha crecido con fuerza: en 2025 llegó al 96% de la población diana, frente al 85% de 2024 y el 64% de 2023. En total, el año pasado se invitó a 159.080 personas y se cursaron 31.177 invitaciones más que el ejercicio anterior.

El problema está en la respuesta. Los responsables del programa atribuyen esta baja participación, en parte, a que el cribado aún es relativamente nuevo y a que muchas personas no entienden bien en qué consiste. Según han explicado, hay quien, al recibir la carta, piensa directamente que se le está citando para una colonoscopia, cuando en realidad el primer paso es un test de sangre oculta en heces "muy fácil" de realizar en casa, sin dolor, sin preparación previa y en apenas unos segundos.

También influye, según han expuesto, que todavía falta que el mensaje cale entre la población. Salud ha insistido en que el circuito es simple: con la carta y la tarjeta sanitaria se recoge el kit en la farmacia, se toma la muestra en casa y se entrega después en el centro de salud. Si el resultado es positivo, el contacto con el paciente se realiza en 48 o 72 horas.

Para intentar remontar la participación, la AECC ha puesto en marcha, en colaboración con la Conselleria, un programa de llamadas telefónicas a personas que han recibido la carta pero no habían acudido a recoger el kit o no se han hecho la prueba. Desde el inicio del proyecto se ha trabajado con 2.972 registros, de los que 2.610 tenían información completa. De ellos, 1.850 personas, el 72%, atendieron la llamada.

Después de esa intervención del voluntariado, el 70% de las personas contactadas ha manifestado su intención de participar en el cribado. Además, las llamadas han permitido detectar problemas en los datos de contacto: se hicieron 492 cambios de dirección, un 35% del total, y 54 personas confirmaron que ya no residen en Baleares.

La AECC ha subrayado que el contacto directo y personalizado puede ser clave para mejorar la respuesta, aunque ha reclamado disponer de datos de seguimiento que permitan comprobar cuántas de las personas llamadas acaban haciéndose finalmente la prueba. Tanto la asociación como Salud han insistido en que detectar el cáncer colorrectal a tiempo puede salvar vidas: nueve de cada diez pacientes sobrevivirían si se diagnostica de forma precoz.