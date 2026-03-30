El conseller de Educación, Antoni Vera, responde a la agresión homófoba de Andratx: "Inspección educativa hará su informe, pero no está claro que sean alumnos del instituto"
El conseller condena estas agresiones y señala que "se están investigando"
Asegura que un inspector de educación ha estado hoy "a primera hora" en el centro
Un profesor del IES Baltasar Porcel de Andratx ha sufrido un ataque homófobo por parte de alumnos, según ha denunciado el claustro en redes sociales. El conseller de Educación, Antoni Vera ha condenado los hechos y asegura que ya se están investigando: "Nos hemos puesto en contacto con la directora y el inspector estaba hoy a primera hora en el centro".
El conseller señala que inspección educativa se encargará de realizar un informe pero "no está claro que sean alumnos de ese instituto". Aun así, asegura que establecerán las acciones que "consideren oportunas", sean o no del centro: "Entiendo que sí podrían establecerse medidas aunque no fueran alumnos del mismo centro, porque pertenecen a la comunidad educativa de Andratx".
Este ataque se enmarca dentro de un marco de agresiones al profesorado balear, que exige protección. Vera señala que están "concienciados" con las problemáticas y por ello "se ha puesto en marcha un plan de bienestar del docente". Asimismo, condena las agresiones y asegura que el profesor del IES Baltasar Porcel "contará con todo el apoyo de nuestros servicios de convivencia y del sistema de prevención de riesgos laborales del consell de Educación".
La agresión
Un profesor del IES Baltasar Porcel de Andratx denuncia haber sufrido un ataque homófobo por parte de alumnos. Según la denuncia, desde un perfil falso se realizaron publicaciones con insultos homófobos hacia el docente, "imágenes ajenas sobre genitales y accesorios sexuales y también se hizo público el nombre del profesor en cuestión".
En un mensaje, los docentes han expresado su rechazo e indignación ante unos hechos ocurridos recientemente y que han tenido, en este caso, "un carácter claramente homófobo", aunque aseguran que no es un caso aislado sino que forma parte de una dinámica más amplia que se arrastra desde hace tiempo.
"Estamos cansados de recibir insultos, amenazas, ofensas y muestras de desprecio que, lejos de ser excepcionales, se han ido convirtiendo en una realidad demasiado habitual. Esta normalización de la falta de respeto es profundamente preocupante y del todo inaceptable", han indicado.
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